Pella tuvo un buen inicio

Deportes 28 de agosto de 2018 Por Sergio Boschetto Perdieron Berlocq y Andreozzi. También arrancaron con el pie derecho Stan Wawrinka y Andy Murray. Hoy debutan Roger Federer y Novak Djokovic.

(LA OPINION en el US Open 2018). - Está en marcha el Abierto de los Estados Unidos, con todas las figuras presentes, las de siempre y las quieren emerger como nuevas. La gente como siempre, mucho tiempo antes de la habilitación al Billie Jean King National Tennis Center, había filas inmensas para poder entrar, bastante antes que comenzara a picar la pelotita. No podía faltar la alta temperatura y la humedad ambiente, el termómetro llegó a los 35 grados y una humedad del 62%. Lo sufrieron los jugadores y el público alrededor de las canchas.

Para hoy se espera el choque entre Diego Schwartzman y Federico Delbonis, Facundo Bagnis vs. Gael Monfils y Leo Mayer vs. L Djere.



Victoria de Guido Pella, derrotas de Berlocq y Andreozzi

Buena victoria del bahiense, sólida y sin fisuras en el 6-4, 6-4 y 6-1. “Charly” Berlocq le sacó un set al siempre temible canadiense Milos Raonic, que no está en su nivel, pero si está fino es un jugador difícil para cualquiera, después de batallar mucho el de Chascomús perdió 7-6(4), 6-4, 1-6 y 6-3.

El que no tuvo ninguna posibilidad fue Guido Andreozzi, fue derrotado por J. Sock (18) por 6-0 7-6(4) y 6-2.

Stan Wawrinka y Andy Murray pusieron primera: cuando salió el cuadro todos hablaban del partido entre Grigor Dimiitrov y Stan Wawrinka (a los que le gustan hacer cálculos para los cruces, algunos lo colocaban al búlgaro en cuartos de final, en un anterior envío decíamos contra eso, que “Dimitrov lo tenía a Wawrinka”). El suizo, ganador acá en el 2016 está fuera de los 100 en el ranking, recibió una invitación y el sorteo metió la “cola”, tuvo que jugar con el Búlgaro hoy 8 del mundo. Y el que levantó el trofeo hace 2 años, jugó como tal, como un jugador completo, con un revés exquisito, seguro dentro de los tres o cuatro mejores del mundo, el resultado lo dice todo 6-3, 6-2 y 7-5.

Por el lado del escocés tuvo que trabajar un poco más, le ganó a J Duckworth por 6-7 (5), 6-3, 7-5 y 6-3. Más allá de la victoria, en la cancha se lo ve al caminar como haciendo un gesto con su cadera, cuando camina, pareciera que no lo hace bien, recién está volviendo.



LA OPINION CON PELLA

- En los papeles un partido accesible, pero había que jugarlo.

- Por ranking estoy mucho mejor que él, pero en el tenis al mejor de cinco sets, es difícil, las condiciones estaban duras, mucha humedad y esto en Nueva York se siente, pero creo que merecí la victoria.

- ¿Dónde estuvo la diferencia en el partido?

- Creo que al quebrarle rápido en el primer set, algo similar pasó en el segundo cuando me quedé con su saque y después yo lo hice muy bien, fui solido en todo el partido y eso en esta superficie es fundamental y al conseguir el segundo set, él vio que todo se le iba a hacer cuesta arriba.

- Ganar y en tres sets es bueno para cuidar el físico.

- Sí, hay que ahorrar toda la mayor batería, estar poco al sol y descansar lo mejor posible, los partidos pueden llegar a ser largos.

- Después del US Open, hay fecha por Copa Davis, ¿te ves dentro del equipo?.

- Yo le dije a los capitanes que estaba para ir, ellos deciden.