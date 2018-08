Polémica por las sustancias tóxicas Nacionales 28 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner denunció ayer que los efectivos policiales que allanaron el domicilio de la actual senadora nacional en el barrio porteño de Recoleta dejaron en el lugar sustancias "tóxicas". El letrado Carlos Beraldi consideró que se trata de "un hecho de extraordinaria gravedad" y afirmó que lo detectaron el sábado pasado cuando ingresó a la vivienda la empleada que "se dedica habitualmente de las tareas del hogar".

Por su parte, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, negó que durante el allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner se hayan dejado sustancias tóxicas, como denunció la defensa de la senadora nacional.

"No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", enfatizó Roncaglia, al tiempo que señaló que durante el procedimiento no se usó ningún "tipo de químicos" y que nadie "puso ni sacó nada que no corresponda".

En declaraciones al canal TN, el jefe de la Federal expresó: "El personal que actuó en el allanamiento es súper profesional y actuó de acuerdo al Código Procesal Penal, a la legalidad, como auxiliares de la Justicia. Nadie sacó ni puso nada que no corresponda. Se filmó y se fotografió todo el operativo. Está todo documentado, además hubo presencia de testigos. Confío plenamente en el personal que hizo la diligencia".