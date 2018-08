Piden informe al DEM sobre las fotomultas

El concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, presentó un pedido de informes con el objetivo de que el Departamento Ejecutivo Municipal responda "si los sistema de fotomultas ubicados en los semáforos ubicados de las intersecciones de Bv. Santa Fe con Aconcagua y Río de Janeiro y el instalado en Bv. Lehmann y Pellegrini, se encuentran operativos, en el caso de no estar en funcionamiento el sistema de fotomultas en las intersecciones de Bv. Santa Fe con Aconcagua y Río de Janeiro y el instalado en Bv. Lehmann y Pellegrini, desde que fecha se encuentran en este estado y de no estar en funcionamiento se requiere sean puestos en estado de operatividad".

Mársico señala en los fundamentos que "en los sitios de referencia según se ha informado públicamente se encuentran instalados sistema de fotomultas. A los fines de conocer si los mismos se hallan en funcionamiento es que este Cuerpo requiere la pertinente información".

"Demás está mencionar la importancia del correcto funcionamiento de estos sistemas en los lugares mencionados, a los fines de sancionar a los conductores de vehículos que no respeten los semáforos en esos sitios ubicados", concluye el legislador demoprogresista.



RECLAMA ACCIONES

PARA EVITAR ACCIDENTES

Por otra parte, el pasado jueves se aprobó un proyecto, también de Mársico, en donde se le solicita al Ejecutivo que se lleven a cabo las acciones necesarias de manera tal de reducir, en calle 12 de octubre entre Av. Suipacha y B. Olivero, los riesgos de accidentes en los horarios de ingreso y egreso a la Escuela Nº 481 Bartolomé Mitre.

Lo que preocupa enormemente, es que desde el Municipio, no se lleve a cabo, una solución a este problema que se viene marcando desde el Órgano Legislativo, desde hace mucho tiempo; por lo que, corresponde citar una presentación llevada cabo por los ediles del Frente Progresista Cívico y Social en el año 2014, en similar sentido y con firmas de vecinos, a los fines de que se proceda a prohibir el estacionamiento sobre la mano izquierda en la calle 12 de Octubre entre Av. Suipacha y B.Olivero, debiendo regir dicha prohibición de lunes a viernes de 7 hs. a 19 hs. Además, existió también otro requerimiento interpuesto por los Concejales del PRO, en el año 2015.