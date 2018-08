La Reforma Constitucional y después...

“Sur, paredón y después”, el inmortal tango de Homero Manzi que describe melancólicamente el paisajismo de la época, tenía implícito un interrogante más humano y cultural que geográfico: ¿y después qué?. Sólo la vastedad del tiempo haciendo lo suyo, podría tener la respuesta desde aquella perspectiva temporal.

¿Qué pasará después de este miércoles 29, cuando la pretendida habilitación de la reforma constitucional impulsada por el Gobernador Miguel Lifschitz a través de Diputados, tal vez naufrague en el intento por ser tratada en el recinto?.

En este caso no habrá que esperar décadas como en el tango: la respuesta estará en el futuro inmediato.

Si el miércoles fracasase el intento de habilitar la reforma constitucional, pese a los cambios introducidos al trajinado texto original sugeridos por radicales y socialistas, e inclusive por el propio Ejecutivo, el jueves comenzará otra historia dentro del FPCyS con la centralidad excluyente de quienes acaparan, “prima facie” los votos para que la coalición siga en el poder: Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti; junto al despliegue territorial del radicalismo NEO y otros radicales tributarios en el FPCyS (caso Frente Progresista Sur).

El radicalismo aliado NEO inutilizó las naves – momentáneamente como hiciera Hernán Cortez- - cuando el jueves pasado uno de sus líderes, el senador por San Cristóbal Felipe Michlig cruzó severamente a su par de bancada Hugo Rasetto quien justificó la eliminación del “fondo sojero”, entre otras cosas lamentándose que los radicales “que somos gobierno en la Nación”, dijo el senador por Iriondo, se unan al peronismo para firmar un proyecto de repudio a la decisión presidencial. “Macri no me representa para nada; sólo le da la espalda a Santa Fe y al gobierno que el pueblo eligió”, asestó Michlig en nombre de su bancada.

Quebrado – por ahora – el barco que los podría conducir a Cambiemos, Michlig- ¿y todo el NEO?- Se ataron a la suerte del socialismo, sea con la reelección de Miguel Lifschitz si prosperare la reforma constitucional, ó del actual Presidente de la Cámara de Diputados.

La posibilidad de que el Gobernador reniegue de encabezar la lista de Diputados provinciales de Bonfatti, pone a los radicales aliados en estado cardíaco. Hoy no tienen a mano un Plan B con candidato radical competitivo como para desafiarle al socialismo la cabeza de la fórmula gubernamental. Pero tampoco – por lo que relatamos – podrían emigrar de la coalición.

En la otra orilla, José Corral trata de ganarse la simpatía de los radicales que no militan en el NEO (y un nuevo espacio radical que estaría germinando), aprovechando la difusión de la carrera de Súper TC 2000 del fin de semana próximo. Justo cuando ya se sabrá el nuevo destino del oficialismo provincial.



FONDO SOJERO: NO HABRÁ MARCHA ATRÁS…

Los casi 300 jefes comunales y municipales que asistieron la semana pasada a la convocatoria gubernamental en esta capital para intercambiar opiniones sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario (fondo sojero), lo hicieron a sabiendas de que es una medida que no tiene marcha atrás, política ni judicialmente.

Es por ello que, en boca del titular del foro de intendentes radicales Dionisio Scarpín (que columpia entre el FPCyS y Cambiemos) ensayaron el “mangazo solidario” a las autoridades presentes, sobremanera al custodio de la caja provincial: el ministro de Economía Gonzalo Saglione quien, haciendo honor a su origen (es oriundo de la localidad de Piamonte) les bajó el precio a las demandas: “desde julio a la fecha vemos como disminuye la recaudación de ingresos brutos y la coparticipación nacional”, se atajó.

Saglione no dejó pasar la oportunidad para informarle a los presentes (quizás algunos de los asistentes pasó algún sofocón en ese momento) que si bien la Provincia distribuye – distribuía – casi 400 millones de pesos entre las 363 municipalidades y comunas por el fondo sojero, el gobierno nacional “discrecionalmente” bajó plata y obras en este tiempo por 441 millones de pesos.

Moraleja política: tener bien cargadas las baterías de los celulares, pues más temprano que tarde comenzarán a recibir llamados desde el Ministerio del Interior (donde José Corral tiene un hombre propio en una silla estratégica) para ofrecerles “oportunas soluciones” a la falta de recursos del fondo soja para terminar las obras iniciadas.

De paso, algunos de los presentes deslizaron ingeniosas ideas para comenzar a juntar plata, tales como cobrarle impuestos a las multinacionales, sobremanera cerealeras, que estén radicadas en sus comarcas, gravar a sistemas de televisión satelitales (caso Direc TV) y cobrar el inmobiliario urbano y rural.

Precisamente, el gobierno provincial está estudiando traspasar para su cobro las partidas atrasadas del impuesto inmobiliario, a cambio del 50 % de la recaudación.

La mala noticia se conoció esa tarde a manera de respuesta de la inquietud planteada por la intendente de Santo Tomé Daniela Cuesta, cuando preguntó sobre el estado del crédito por 300 millones de dólares con el banco Mundial para la construcción de pavimento urbano. El organismo internacional no firma el desembolso autorizado por la legislatura santafesina por el alto riesgo país de Argentina.

No por nada el mismísimo Presidente de la Nación viajará a Wall Street para convencer a los inversores que no defaulteará.

De manera tal aleatoriamente que el Gobernador es “prudentemente escéptico” sobre las negociaciones por el cobro de la deuda a la Nación por la coparticipación detraída ilegalmente.



ECONOMÍA EN CRISIS: ESPADA DE DAMOCLES

¿Podrían los “cuadernos de Centeno” y su inconmensurable zaga judicial que amenaza hasta la libertad de la propia ex Presidente Cristina Fernández, sobreseer las preocupaciones cotidianas por el desafortunado devenir de la economía?.

El politólogo Sergio Berenstein difundió una reciente encuesta que muestra al 51 % de los consultados conscientes de que primero hay que desterrar la corrupción del país. Ahí nomás, el 46 % se muestra preocupado por el futuro económico.

Por nada, en su reciente paso por Santa Fe Eduardo Duhalde, quien aún conserva sus reflejos políticos intactos, proyectó a su ex Ministro de Economía Roberto Lavagna (despedido luego por Néstor Kirchner justamente cuando denunció la cartelización de la obra pública, centro de la escena judicial en estos momentos) como futuro Presidente de la Nación.

En sucesivas reuniones luego de su disertación en ADE – algunas de ellas privadas – con dirigentes empresariales de origen radical universitario y sociales de Santa Fe, tales como el titular de entidad anfitriona Guillermo Alvarez, Miguel Peralta de la CGE y el mutualista Juan José Sagardía, el ex Presidente se explayó sobre la necesidad ciudadana de encontrar un candidato que, además de exhibir probidad profesional, muestre decencia en su accionar. Hoy Lavagna encarna esas virtudes (otros piensan que Miguel Lifschitz también); mientras algunos se preguntan si la edad de Lavagna – 76 años – podría significarle un escollo para encarar una campaña presidencial.

En ese momento – hace veinte días- Duhalde no conocía la encuesta de Berenstein, ni la de Poliarquía difundida por este medio la semana pasada, en la cual el 52 % de los encuestados busca otra alternativa política a las ya conocidas. El dato es que si no hay más remedios, seguirían votando a Cambiemos.

Para la sociedad, la urgente prioridad de los gobernantes es conseguir que hoy no estemos mejor que mañana.