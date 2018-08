Esa antigua prenda que todos llaman "poncho"

Desde niños supimos que el poncho era esa prenda indispensable para el gaucho, que era parte de su característico atuendo y no lo podíamos imaginar sin él. A caballo o a pie el poncho siempre formaba parte de u vestimenta.

No se conoce bien su origen. Algunos dicen que proviene de España y que lo trajeron al país como testimonio de antiguas culturas del Mediterráneo. Otros historiadores piensan que proviene de Roma como capa empleada en períodos de guerra.

Nosotros sabemos del poncho que los primeros fueron fabricados por los indígenas en antiguos telares y tuvieron gran difusión como prenda de abrigo sobre todo en la campaña. Siempre supimos que provenían de las provincias del Norte de Salta, Catamarca o Santiago del Estero.

La sencillez de su confección: dos pedazos de tela cosidos entre si a lo largo menos en el centro donde se deja un hueco para que pueda meterse la cabeza, simplificaba su elaboración. Sin embargo así como resulta útil e indispensable por el rigor del tiempo en la llanura abierta,es inconveniente para cualquier trabajo.

Generalmente en las provincias del Norte se los hace de lana o de algodón, fuertes y tupidos para que puedan resistir el mal tiempo y hasta la lluvia. Algunos son hermosos con dibujos o rayas vistosas. Muchos de ellos fabricados con lana de vicuña. Recuerdo que uno de mis hermanos me regaló un poncho “calamaco” llamado así por el rojo subido de la tela que usé durante mucho tiempo para ir al colegio por las mañanas frías del invierno.

La variedad de ponchos es infinita. Existieron en otro tiempo, los llamados ponchos “patria” llamados así por ser adoptados por los ejércitos nacionales ; llevaban cuello que se levantaba para protegerse del frío y los oídos. Muchos de ellos cubrían hasta por debajo de las rodillas y era usado como capa. Con él se envolvían cuando debían pernoctar en medio del campo. Si andaban a caballo se lo echaban a la espalda.

Eran de muy diferentes colores y a veces cruzados por líneas o bandas de colores vivos. Los más usados son azul, rojo oscuro o verde.,aunque los hay también en tono castaño claro con algunas rayas amarillas.

Si bien en nuestra zona se ven pocos ponchos, ha sido desde siempre una prenda muy útil e indispensable para quienes- como los gauchos vivían permanentemente en el campo.