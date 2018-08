Nuevas adicciones en la sociedad tecnológica: pornografía online

Nota III



Por Luis Marinaro. - En las dos entregas anteriores del 28 de julio y 15 de agosto pasados hacíamos mención a esta problemática en general, y pretendimos darle el marco histórico, filosófico y cultural que permite su desarrollo en la actualidad.

En esta oportunidad veremos algunos problemas que el consumo de pornografía trae aparejado.

El tema, en sí, es amplísimo y no podríamos agotarlo en estas líneas: solo citaré muy resumidamente lo que los especialistas sostienen al respecto para invitarlos a considerar que el problema es más grave de lo que, en un principio, parece solo un juego, una curiosidad, algo divertido, y desmitificar lo que muchos piensan sobre que, “con un poco no pasa nada, lo puedo controlar”, “es normal, todos a mi edad lo hacen”, “ver pornografía me ayuda a saber más sobre sexo”, etc.

Para comenzar, haremos una distinción entre lo que es una afición y lo que es una adicción.

La Real Academia Española define la afición como un gusto, un interés, por una objeto, cosa o actividad que se realiza meramente por durante el tiempo libre. Por ejemplo: se es aficionado a jugar fútbol, a los viajes, a ejecutar un instrumento musical, etc.

Ahora bien, y ¿qué es una adicción? Es la dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad; es un hábito del que no se puede prescindir por razones psicológicas o fisiológicas. Ejemplo: adicto a la droga, al alcohol, al sexo, al juego, a la comida, al celular, etc.

El problema -en el caso que nos ocupa, la pornografía- es que al aumentar los niveles de consumo y exposición, se puede pasar muy rápidamente de la afición (mirando y pasando alguna que otra vez alguna imagen por whatsapp, por internet, por TV, en una revista esporádicamente, por curiosidad o por tener vergüenza a no mirar cuando estamos con amigos o por no tener la suficiente fortaleza para no mirar algo que sabemos que no está bien y lo hacemos igual), a exposiciones con mayor frecuencia, donde el riesgo es más alto para pasar a un estadio de adicción.

El problema de la adicción en general es complejo y multicausal. Muy resumidamente podemos referir que se habla de ciclo adictivo (el modo de obrar del adicto, que se repite una y otra vez enraizándose más profundamente con cada nueva repetición) y de sistema adictivo (el conjunto de causas que preparan el terreno para que se desarrolle ese ciclo adictivo, y lo alimenta, como por ejemplo tener principios morales erróneos, vivir situaciones vulnerables, una mala formación de la conciencia en el seno familiar, entre otras muchas más). También existen distintos desencadenantes que activan el sistema adictivo (algunos internos, como estar aburrido, fastidiado, solitario, enojado, tensionado, cansado; y otros externos, que son estímulos directamente eróticos o pornográficos: un anuncio televisivo, una canción, una película, temas de conversación, el modo de vestir, etc).

Si lo llevamos al plano de la pornografía, podemos preguntarnos: ¿Qué busca un adicto? Y las posibles respuestas son que busca satisfacer una curiosidad, tener una excitación placentera autorreferencial, sedación, fuga de la realidad o evasión a través de la fantasía.

La Asociación Americana de Psiquiatría entiende el concepto adicción como “dependencia a una sustancia”, siempre y cuando se verifiquen por lo menos tres de los siguientes factores: tolerancia (necesidad de consumir cada vez más para producir el efecto deseado, o efectos menores con el uso continuo de la misma cantidad, o la necesidad de consumir para evitar los síntomas de abstinencia); síndrome de abstinencia (conjunto de síntomas físicos y psicológicos que se siguen de la supresión de la droga); consumo de grandes cantidades o durante períodos más largos de los pretendidos inicialmente; existencia de un deseo persistente o de esfuerzos inútiles por reducir o controlar el uso de la sustancia; empleo exacerbado del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia; abandono o reducción de actividades importantes de carácter social, ocupacional o recreativo derivadas del uso de la sustancia; consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer la existencia de un problema persistente o recurrente (ya sea de índole física o psicológica).

Miguel Angel Fuentes, en su libro “La trampa rota”, define las adicciones como todas las dependencias o relaciones obsesivas con algún tipo de comportamiento u objeto. En este sentido, puede hablarse, con propiedad, de adicción al juego y a las apuestas (ludopatía), al alcohol, a las compras, a la navegación por internet, al uso de teléfonos celulares, a los juegos electrónicos, a modos patológicos de alimentación, etc., y también a comportamientos sexualmente desordenados..., entre los cuales se encuentra el objeto de nuestra presentación: la pornografia.

En la próxima entrega veremos cómo la adicción a la pornografía afecta y daña el cerebro, la mente del adicto, su entorno familiar y a la sociedad en su conjunto.



El autor vive en la ciudad de Santa Fe, es Contador Público Nacional por la Universidad Nacional del Litoral y Magister en Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Católica de Córdoba; [email protected]