El 95,5% de los rafaelinos considera útil hacer la RTV

La empresa rafaelina de Revisión Técnica Vehicular VTIsa facilitó a LA OPINIÓN un informe con los resultados de una encuesta realizada a los clientes del servicio del taller ubicado en Av. Luis Fanti 2550, frente al Cementerio Municipal. Este trabajo fue efectuado por el Lic. Fernando Algaba, en el mes de julio de este año, mediante encuestas coincidentales a 309 clientes del servicio de VTIsa.

Entre los datos más sobresalientes se encuentra uno que tiene que ver con la utilidad de realizar la revisión del vehículo pese a la obligatoriedad de la misma. El 95,5% de los clientes entrevistados afirma que es útil hacer este examen vehicular. Sólo el 2,9% no lo ve así y el 1,6 lo ve más o menos útil.

Este gran porcentaje de clientes que ve la utilidad de someter el vehículo a un examen integral ven a la revisión como importante y necesaria para darse cuenta de fallas o defectos que pueda tener el vehículo y lo que eso significa para el tránsito. Los clientes piensan que hacer la revisión vehicular da mayor seguridad al vehículo (auto, camioneta, utilitario, traffic, camión, colectivo, etc.)

Quienes consideraron que la revisión no era algo útil se refirieron a los siguientes motivos: que el buen estado del automóvil por su escaso kilometraje más allá del modelo no justifica hacerla; “se busca sacar plata”; que la vigencia de la oblea dura poco; “sólo sirve para evitar una multa”; “es costosa”; “las rutas están en mal estado”; etc. Otros sugirieron mejorar el parque automotor, estado de las rutas, mayores controles en las rutas y que se nota que hay muchos que no examinan su vehículo.

Según la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también llamada Verificación Técnica Vehicular (VTV), tiene la misión fundamental de contribuir a que el vehículo mantenga condiciones mecánicas de seguridad a lo largo de su vida útil. La importancia de la VTV/RTO se agiganta al repasar las estadísticas internacionales que, divididas en tres factores básicos de accidentología, arrojan los siguientes porcentajes respecto de las causas de los accidentes de tránsito: las que tienen origen en las fallas atribuibles al factor humano son entre el 70 y el 75 por ciento; las que se deben a defectos del vehículo, entre un 22 y un 25 por ciento; las originadas en fallas de la vía pública o fenómenos ambientales, entre un 5 y un 7 por ciento. La primera de las causas señaladas puede ser superada mediante la educación vial, la formación de conductores y el control en la vía pública. La tercera puede ser abordada con mayor inversión en infraestructura que mejore los diseños y el mantenimiento vial. En cuanto a la segunda, en todo el mundo millones de vehículos son inspeccionados periódicamente y obligatoriamente como requisito para circular. En nuestro país, la inspección está prevista en la legislación vial nacional y provincial y se han instalado en todo el territorio centros que prestan dicho servicio. Por ser la VTV/RTO una obligación establecida por ley, su incumplimiento significará incurrir en una infracción y determinará que el vehículo no pueda circular por la vía pública. Además de contribuir a la prevención y reducción de los accidentes de tránsito causados por defectos del vehículo y disminuir la contaminación ambiental, la VTV/RTO es la mejor forma de saber realmente y de modo integral el estado de los autos, camiones y ómnibus.

Un vehículo verificado apto que se enfrenta a diario con las condiciones viales y climatológicas que vivimos en el presente permite a su conductor conducir con mayor confianza y tranquilidad.