Testoni: "estamos frente a un brutal programa de ajuste en la Argentina"

El secretario adjunto de AMSAFE, José Testoni, estuvo en la semana en nuestra ciudad y charló de varios temas que hoy preocupan al gremio. En su visita original, el gremialista presentó la lista de los candidatos a nivel nacional, provincial y departamental Nº 10 "La Unidad es el Camino" que participará en las elecciones de la CTA de los Trabajadores a realizarse el próximo 6 de septiembre. Justamente Testoni encabeza la lista, en una reelección que parece estar a la vuelta de la esquina.

Pero, más allá de este tema y de otros que tienen que ver con el sistema interno de la CTA, el dirigente se hizo un minuto para hablar del panorama nacional, con el que no está muy de acuerdo: "este es un contexto muy complicado, que nos abre muchos interrogantes que uno se anima a hacer una caracterización de cómo estamos y que es lo que se viene porque tiene denominadores comunes de otras etapas de la historia Argentina", dijo ante los presentes, en la sede de AMSAFE, sobre Bv Lehmann de nuestra ciudad.

Adherido a eso, añadió que "nos están gobernando casi los mismos intereses que nos gobernaron en los años 90' y en la dictadura militar, pero con nuevos métodos. Han llegado a la representación política de otra manera, por el voto de los argentinos, no fraguando como lo han hecho en los 90', diciendo una cosa y después aliándose con otros o como fue en la dictadura, a sangre y fuego. Han llegado por el voto, un gobierno que representa los intereses más concentrados de la sociedad argentina y diría de la región y también del mundo", y sostuvo que "los principales CEO de las corporaciones argentinas, esas mil familias más enriquecidas de la Argentina, son las que nos están gobernando nacionalmente y fijan los destinos hacia afuera y hacia adentro de la Argentina, ya que son los que establecen las relaciones internacionales que después inciden tanto sobre nosotros y son los que establecen las políticas locales, las públicas que después se descargan frente a la Argentina"



"TENEMOS QUE EXPRESARNOS"

En otro tramo, más enfático de todo su discurso, Testoni expresó que "estamos frente a un brutal programa de ajuste en la Argentina, endeudamiento, una caída del nivel de empleo no por fenómenos de la naturaleza, sino por un modelo de reprimarización de la economía y son todos elementos que a la clase trabajadora la interpelan y la ponen en una situación complicada, por la que tenemos que expresarnos", destacó.

A modo de cierre, dijo que "estamos en contra de todas estas políticas, pero no somos académicos. Está bien que estudiemos, que leamos libros, que terminemos carreras secundarias, terciarias o universitarias, pero nuestro rol no es ser académico. Nuestro rol es ser político sindical, y si hacemos lecturas de la realidad es para intervenir y dar una propuesta a la clase trabajadora, a los sectores organizados y para los que no lo están. Así podemos ofrecer una herramienta para esa disputa. Si creemos realmente que estos gobiernos son gobiernos que ponen en riesgo nuestra conquistas en materia provisional, salarial y la propia estabilidad del trabajo, obviamente tenemos que generar una central que pueda equiparar las fuerzas y tener la suficiente acumulación para dar una disputa y contrarrestar la embestida de una etapa que estamos seguros que no va a ser eterna, pero que hoy nos está poniendo en un lugar de resistencia y hasta lamentablemente en muchos casos de retroceso", concluyó.