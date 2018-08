"Venimos teniendo mucho menos alumnos repetidores"

La escuela siempre es un tema de análisis, de progreso y de polémica en algún punto. Año tras año se analizan los rendimientos y se sacan conclusiones de los avances escolares, en distintos puntos de la ciudad.

En diálogo con Carolina Pelegry, delegada de la Región III de Educación de nuestra ciudad, confesó que este 2018 está "está encaminado", mientras que la estadística muestra que "en el nivel secundario en el último tiempo el nivel de deserciones está mermando", explicó la docente.

Además aseguró que "esto viene de la mano de la implementación de: ciertas líneas de trabajo como puede ser el secundario completo y trayectorias escolares que han buscado de alguna manera visibilizar alumnos con trayectorias vulnerables o en riesgos podemos decir y de esa manera buscar dispositivos y acompañar el progreso y el sostenimiento del alumno en la escuela", sostuvo y fue contundente cuando destacó que "este año tuvimos mucho menos alumnos repetidores en comparación con los anteriores números, ya que hacemos un seguimiento de los indicadores año a año y existe una clara mejoría respecto de la retención y de la promoción de los alumnos", alertó.

Por otro lado, Pelegry añadió que "consideramos que se están dando los aprendizajes y que son significativos y lo que se está dando es un proceso gradual de revisión pedagógica respecto de algunas prácticas. Esto es un proceso en el que se viene trabajando y una de las cuestiones fundamentales es la variable de la obligatoriedad que es lo que hizo que muchas prácticas se debieran repensar pero yo asumo que los docentes trabajan comprometidamente y en función de una nueva perspectiva de alumnos. Me parece que es necesario cómo instalar esta cuestión de que el aula homogénea de otros tiempos no existe, que existe la diversidad y para eso también existen diferentes cronologías de aprendizaje", dijo.



VIOLENCIA: UN TEMA EN EL CICLO

"Existen momentos en el que acontecen hechos de violencia, pero también creo que el tema de la implementación de líneas de trabajo que posicionen a los docentes y a los alumnos en la centralidad de la temática hace que muchas cuestiones se eviten, o que de alguna manera se prevengan", explicó de entrada la licenciada y agregó que "con esto quiero decir espacios de diálogos, de palabras que se garantizan no solamente para los jóvenes sino también para sus familias o sus referentes adultos. Hemos tenido alguna situación que tomó estado público al principio de este año, pero que tenían que ver con un enfrentamiento de jóvenes de diferentes barras y que dio en las inmediaciones de la escuela pero que no estaban directamente vinculado con lo escolar. Es un trabajo colaborativo en el que no solamente aporta la escuela y tratamos de instalar mesas de trabajo donde otros factores se suman para pensar en estrategias que tengan que ver con disminuir los enfrentamientos entre los jóvenes", dijo.

Por otro lado, explicó que manejan a nivel provincial y a nivel nacional "una guía de orientación de problemáticas socioeducativas, donde de alguna manera están establecidas algunas de las problemáticas que se pueden dar en el ámbito educativo, y una de ellas son obviamente las situaciones de violencia. Cuando se detectan o se dan situaciones de violencia o de conflicto el mecanismo supone el llamado del equipo directivo al supervisor y en paralelo al equipo socioeducativo y la intervención de todo como cuerpo acompañando a la escuela en esa situaciones" y que todas las escuelas "generan de manera colaborativa un código de convivencia, donde se establece internamente con el acuerdo de la comunidad educativa la normativa y en todo caso las sanciones de ser necesario que muchas veces tienen que ver con medidas reparadoras y otras no. Que van desde la suspensión, hasta lo que acontece. De ninguna manera acompañamos esto de que si el joven hace algo inadecuado quede impune, porque la idea de impunidad no está buena cuando pensamos en una persona que se está formando o armando subjetivamente", añadió Pelegry.

A propósito de este tema, confirmó que "no sirve trasladarlos de un lado al otro, sino en buscar un lugar donde se pueda diseñar una trayectoria un poco más personalizada o singularizada en función de la problemática que haya llevado a que el joven no pueda estar bien en una escuela" y agregó que "muchas veces los chicos eligen una escuela y cuando empiezan no es el espacio en el que se da lo que creían que se iba a dar. Y eso a veces hace que desconozcan el espacio o la gente y reiniciar o continuar la trayectoria escolar en otra escuela significa un nuevo comienzo, con acompañamiento. Siempre pensamos en un proyecto en función de la necesidad que el joven tiene", completó.