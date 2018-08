Gobierno con gremios de docentes universitarios

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Luego de una semana de paro y de protestas, el Gobierno recibirá hoy a los gremios de docentes universitarios para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizada la actividad en esos establecimientos educativos. Según informó el Ministerio de Educación, la convocatoria abarca a los seis sindicatos de ese sector de enseñanza superior y se realizará en el Palacio Sarmiento.

El encuentro estará encabezado por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la Secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. Los sindicatos convocados son Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT, que anunciaron una marcha para el jueves desde Congreso a la sede del Ministerio en protesta contra la oferta salarial y por mayor presupuesto.

El Gobierno propuso un incremento del 15% dividido en tres cuotas -anunció un pago a cuenta de futuros aumentos del 5,8%- y los sindicatos reclaman un 30% con cláusula gatillo.

El paro llevado a cabo durante toda la semana por los sindicatos docentes afectó la actividad en 57 universidades nacionales y se replicó en las redes sociales, mediante las que los usuarios se expresaron con consignas como "contra el ajuste" o "la Educación no se vende, se defiende".

Los docentes universitarios, en tanto, seguirán durante los próximos días en "estado de alerta y movilización", por lo cual las actividades en las casas de estudios no se llevarán a cabo de manera habitual.

En el marco del conflicto, los docentes realizaron también movilizaciones, clases públicas, abrazos simbólicos, entre otras actividades.

"Las universidades nacionales están entrando en una crisis. Hay una una paritaria parada en 15% en 4 cuotas que es insuficiente y recortes en el presupuesto", afirmó Federico Montero, secretario de Prensa de CONADU. Asimismo, denunció que el gobierno nacional suspendió las obras de infraestructura en las universidades.

El paro de docentes universitarios no es el único conflicto en el sector educativo, ya que desde el martes los maestros bonaerenses iniciarán un paro de tres días para reclamar mayores sueldos y más presupuesto en infraestructura.