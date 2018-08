Una muestra macanuda: propuesta imperdible

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Durante el lanzamiento de Una muestra macanuda- la que será exhibida a partir del miércoles próximo- dialogamos con Leonardo Simoniello, funcionario que se desempeña como secretario provincial de Desarrollo Sustentable de Areas Metropolitanas - pero que tiene un fuerte apego por las manifestaciones culturales y dedica importante tiempo a difundirlas, sostenerlas y consolidarlas, apostando a una construcción en la que tienen especial participación los niños y los jóvenes y es el artífice de que esta ciudad sea la primera en poder exhibir y poner a disposición esta propuesta interactiva. que recrea el universo imaginario de Ricardo Siri, más conocido como “Liniers".

Consultado el funcionario acerca de cómo compatibiliza estas acciones con las funciones que le competen en el Gobierno Provincial remarcó que es referente del Museo Barrilete, representante del Centro Ana Frank en Argentina desde hace 10 años, y aseveró que "lo que pasa es que a veces uno, además de la gestión, la participación política tiene ideales que nos acompañan en esa participación, particularmente el tema de la formación de la expresión , fundamentalmente de los más jóvenes es un tema que me ha llevado mucho tiempo aprender y formar parte de equipos con pedagogos, que yo no lo soy, a los efectos de trabajar sobre estos proyectos que, insisto, como decía recién en la charla no son más un frontón donde el que enseña tiene un discurso y el que aprende lo recibe, creo que es una comunicación permanente que nos hace aprender a todos, así que por eso estamos trabajando gracias al apoyo del Gobierno provincial, con Ana Frank en más de cincuenta localidades, con dos proyectos, y en este caso casi una excepción porque Barrilete es otra cosa, pero persigue los mismos objetivos y con una muestra que me encanta.

"La conocí fundamentalmente en el Borges en Buenos Aires, estamos hablando de lugares muy especiales y bueno, pudimos hacer el esfuerzo entre todos , convencimos al Intendente y pedimos una mano, porque lo que él nos planteaba es que tiene que hacer equilibrio entre todas sus obras y en este caso no es fácil, y en este momento más difícil todavía.

"Pero estamos muy orgullosos de tener eesta manera de pensar, creemos que es posible una sociedad diferente, a veces los adultos nos tenemos que interpelar en dónde fallamos, muchas veces no es más fácil echarle la culpa a los que vienen, pero que la verdad, así como nuestros adultos tal vez fallaron un poco menos, estaban arraigados a una cultura diferente, con valores diferentes, me parece que debemos repreguntarnos si estamos haciendo todo lo posible porque valores no se pierdan, por compatibilizarlos y una sociedad que va a ser distinta, pero que no quiere decir que sea peor.

"En este caso, Liners es un historietista muy comprometido con la realidad, con los temas actuales, no le escapa al bulto en nada y Una muestra macanuda creo que trae lo mejor de él, porque de alguna manera, a través del Museo Barrilete, que hace una comunicación muy lúdica en donde se exalta lo cotidiano, y se trata de mirar lo mínimo, lo que a veces no vemos.Una conjunción muy interesante, para que vengan a visitarla, no sólo los jóvenes, también los adultos.

"Como siempre vamos a tener el proyecto de guías, que van a capacitarse, y que son de la zona.

Consultado acerca de la imposibilidad de llevar la muestra a la capital provincial, fue categórico " qué deuda que tengo conmigo mismo, pero espero poder. Quiero aclarar algo, las muestras de Barrilete necesitan de una importante superficie y que esté afectada a ellas por un lapso prolongado, como sucederá acá, que se extenderán por un mes".