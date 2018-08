CRAR cayó ante Santa Fe

CRAR perdió este sábado frente a Santa Fe Rugby por 6 a 0 como local, por la quinta fecha del torneo Clausura de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey. En Reserva también fue caída rafaelina por 1 a 0.

En la inferiores esto fueron los resultados: Sub 18, CRAR 0 – Santa Fe RC 3.

Sub 16: CRAR 1 (Milagros Alí) – Santa Fe RC 2.

Sub 14: CRAR 1 (Guillermina Astudillo) – Santa Fe RC 2. Sub 12: 0 a 0.



PRESENCIA MUNDIALISTA

En el partido principal, jugó en el equipo de Santa Fe RC la mundialista, con el seleccionado italiano en Londres 2018, Celina "Pupi" Traverso. En su vuelta a los torneos de la ASH convirtió un gol.

La volante representa desde hace casi una década al representativo europeo, que en esta reciente edición tuvo nueve jugadoras argentinas nacionalizadas "azurras".



OTROS RESULTADOS

En esta jornada también jugaron: El Quillá B 0 - CRAI 6; Colón 0 - La Salle 5; Alma Juniors 2 - El Quillá 2 y Universitario 1 - Banco 5.

Posiciones: El Quillá 12; La Salle y Banco 12; Santa Fe RC 9; CRAI 6; Alma Juniors, Colón y Universitario 4; CRAR y El Quillá B 1; Atlético Franck 0.