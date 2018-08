Arriba el telón, comienza el show

(LA OPINION en el US Open 2018). - Hasta el viernes pasado se jugó la qualy, motivo para la presencia masiva del público y ver estos partidos y casi seguro, lo más importante era presenciar los entrenamientos de los jugadores que ya estaban dentro del cuadro, además la entrada era libre.

Quien esto escribe, estuvo en la tarde del sábado en Billie Jean King, para cumplir con todos los pasos y obtener la acreditación. Cuando el subte (subway) paró en la estación del complejo y comencé a transitar la larga explanada para llegar al parque e ingresar al complejo, me di cuenta porque dicen que este Grand Slam es diferente a los demás.

Una cantidad imposible de cuantificar la que se iba del complejo, la mayoría con algún souvenir en la mano, por paliza ganaban las pelotas gigantes de tenis y en todas se podía ver algún autógrafo. Y los que llegaban apurados para recorrer los espacios, conocer el nuevo Louis Armstrong, ver algún entrenamiento de jugadores y pasar, eso es infaltable, por los lugares de comidas.

La propuesta gastronómica cuenta con una variedad muy amplia, para todos los gustos. Eso sí, para cualquier argentino que pase por los carritos o quiera comprar un recuerdo, si hace mentalmente la conversión dólar/pesos siente un escalofrío en todo el cuerpo.



PRIMER DIA, PARTIDOS ATRAYENTES

Lo venimos contando en las diferentes envíos, el que se lleva todos las miradas es el que sostendrán G. Dimitrov (Bulg) y S. Wawrinka (Sui), de hecho será el primer partido del día en el Arthur Ashe Stadium, los que compraron los tickets para el primer día deben estar saltando de alegría y cerrando la jornada, en la noche, estará Rafaela Nadal (Esp) vs. David Ferrer (Esp).



DEBUTA DEL POTRO

Demuestra una vez más de la consideración que se le tiene acá en Nueva York al hombre de Tandil, ganador en el 2009. Jugará cerrando el turno de la noche, en nueva joya arquitectónica que tiene el US Open, con capacidad para 14.000 espectadores y uno piensa lleno de argentinos, que le darán un marco teñido de celeste blanco. Su rival será D. Young (USA).

Otros argentinos en cancha el primer día, todos a la hora 11: en el primer turno del Court 17 Guido Andreozzi se juega una parada brava con el local Jack Sock (18). En el Court 5, Carlos Berlocq juega antes Milos Raonic (25), otro partido complicado para el argentino y en el 9 Guido Pella juega con el noruego Casper Ruud, un partido accesible para el bahiense.

Partido mirando al futuro: en el Grand Stand, en el último partido del horario diurno juegan dos canadienses, Denis Shapovalov (28) vs. F. Auger-Aliassime, un juvenil de 18 años de tez morena. Para verlo y empezar a memorizar estos dos nombres.

Ilolay, siempre está cerca: cuando se tiene la posibilidad de viajar lejos de nuestra querida Rafaela, por trabajo o vacaciones, cualquier situación o momento que nos refleje algo relacionado a nuestra ciudad, siempre emociona. En el vuelo de AR 1300, que transportaba a quien esto escribe, a dos horas del aterrizaje al JFK , las luces que se prenden para dar paso al servicio del desayuno. Café, té, leche, una barrita de cereal, un pancito, una magdalena y lo más rico un yogur y dulce de leche Ilolay, en ese momento estábamos a un altitud de 12.254 m y viajábamos a una velocidad de 868 Km/h.

Acreditación, una atención del primer mundo: a este enviado lo acompañó un señor de seguridad, de tez morena, que hablaba muy poco español, pero puso todo su voluntad para llegar al sitio correspondiente. No fue corto el trayecto, tratamos de cruzar alguna conversación, la verdad fue difícil. Hasta que llegamos al lugar, no antes de pasar innumerables controles de seguridad. Esta todo en orden, el medio Diario LA OPINION estaba perfectamente acreditado y tuve la suerte que me atendiera Fernanda, una bellísima joven chilena, de los tres años vive en Nueva York, que tuvo la deferencia de mostrarme la sala de prensa, los lugares para comer, hizo algunas presentaciones y hasta me llevó al lugar de encuentro, caminamos mucho, para volver con el transporte oficial del evento.

Es un placer encontrarse con esta forma de trabajar, la predisposición de los que están para eso y un orgullo infinito saber que el nombre del Diario LA OPINION, es uno de los medios acreditados al torneo.