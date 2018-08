Times Square, cita obligada

Pasar por la gran manzana y no pararse o subir las escaleras y casarse fotos y más fotos en el cruce de la Avenida Broadway y la Séptima Avenida, pareciera imposible. Este lugar emblemático no siempre llevó este nombre, antes era conocida por Plaza Longacre, su nombre actual tiene que ver con las oficinas del The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square.

Esta zona del Times Square está formada por las manzanas situadas entre las Sexta Avenida y Octava Avenida que constituyen la parte occidental de la zona comercial del Midtown de Manhattan.



ATRACCION TURISTICA

Al igual que otros lugares turísticos del mundo, Times Square se convirtió en un verdadero ícono mundial símbolo mayúsculo de una de las ciudades más bellas y atractivas del planeta, la cual se caracteriza por sus publicidades en grandes carteles de neón, los teatros de Broadway, animaciones callejeras de todo tipo y para todos los gustos comercios abiertos a toda hora y millones de turistas que no se quieren perder un espectáculo único, convirtiéndolo a este lugar en un símbolo del urbanismo de Manhattan.

La historia: corría el año 1992, el Times Square Alliance junto al gobierno de la ciudad, pusieron manos a la obra para mejorar el sector, producto de este accionar, hoy se puede observar lugares de gran interés para los turistas, por ejemplo los estudios de ABC, donde Good Morning America es emitido en directo, el M&M World, las tiendas de Hershey, paquetes restaurantes como Ruby Foo's (comida china), Bubba Gump Shrimp Company (mariscos), Planet Hollywood (restaurante temático) y Carmine's (italiano) junto con varias salas de cine.

Este incesante peregrinar de turistas de todo el mundo y también de los Estados Unidos, hizo también que grandes corporaciones financieras definieran sus estrategias a futuro, instalándose en la zona. Es el caso por ejemplo del edificio de NASDAQ que se ubica en Times Square en la calle 43. Fue inaugurado en enero de 2000 y costó 37 millones de dólares.

La seguridad un tema de estado: tampoco pasa desapercibido la gran cantidad de policías y el control estricto que hay en la zona, enormemente reforzada desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, es fácil ver a policías de la Nueva York fuertemente armados con armas de grueso calibre, esquinas o calles que están vedados al paso de automóviles o colectivos. Más allá de esta férrea seguridad, no se pudo impedir que el 6 de marzo del 2008, en horario de la mañana, una bomba estalle cerca de la oficina de reclutamiento militar, afortunadamente sin heridos, si daños menores.

Otro momento de tensión y preocupación fue el 18 de mayo del 2017, cuando un residente del Bronx y veterano de Navy, Richard Rojas, de 26 años , supuestamente bajo los efectos del alcohol y drogas perdió el control de su vehículo se subió a la acera, recorrió tres calles y medias, atropelló a personas que transitaban por el lugar, hasta quedar empotrado en una barrera de la séptima avenida y la calle 43. Pudo salir de su auto e intentó escapar a pie, pero fue detenido por la policía con la colaboración de los transeúntes. Este atentado fue grabado por cámaras de seguridad y dejó el lamentable saldo de una joven fallecida, Alyssa Elsman, una turista de 18 años que residía en la ciudad de Portage, en el Estado de Michigan. La chica muerta estaba de vacaciones en Nueva York junto con su madre y una hermana menor, de 13 años, quien también resultó herida en el atropello.

Elsman era una estudiante Universitaria y trabaja como camarera en una cadena de comidas rápidas. También hubo 22 personas heridas, algunas de ellas de mucha gravedad.

Asunción del nuevo Alcalde: un dato anecdótico dice que el 1 de enero del 2002, el alcalde de la ciudad de Nueva York Rudolph Giuliani, famoso y conocido por su mano dura durante su mandato, tomó juramento en Times Square al nuevo alcalde, Michael Bloomberg, aprovechando la celebración de la fiesta de Año Nuevo, según información oficial, asistieron a la ceremonia 500 000 personas.