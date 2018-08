Algo más que una transición

Lionel Scaloni ingresa a la sala de prensa del predio en Ezeiza, se sienta en ese mismo lugar donde su antecesor Jorge Sampaoli, ofreciera un puñado de conferencias antes del Mundial y sorprende, de alguna manera ante la primera pregunta, negando su condición de interino e invitando al resto, a un trato más formal sobre su tarea a cargo de la Selección Mayor.

Hasta aquí, apenas una cuestión de forma, sin embargo, la charla fluye con definiciones sobrias pero convincentes sobre, el modelo que intentará transmitir y difundir en esta etapa, donde los plazos son intangibles y los resultados por venir, otra incógnita.

Ha sido una estrategia de este joven entrenador nacido en Rosario, cuna recurrente de los últimos técnicos? o una legítima aspiración en medio de este marasmo, en el que se debate la sucesión de ese cargo luego del traumático paso por Rusia?.

Las carencias de proyectos y las debilidades en la conducción de AFA, ambientan tales especulaciones y por estos días, resulta complejo señalar que Scaloni, solo atenderá la coyuntura y que la responsabilidad final, recaerá, en un hombre con mayor experiencia y trayectoria. Para muchos este razonamiento puede quedar encasillado en una cuestión semántica, empero, las escasas ofertas públicas, de entrenadores de elite para arribar en los próximos tiempos a Buenos Aires, atraídos por ese desafío, son desconcertantes y reflejan, la imagen proyectada por el fútbol argentino, no en la calidad de sus jugadores y el inexorable recambio, sino, en la escasa credibilidad política de éste sistema.

Con lo cual, el flaco Scaloni, además de confirmar los jugadores convocados para los partidos amistosos a disputarse ante Guatemala el 7 de setiembre en Los Ángeles y 4 días después, frente a Colombia en New Jersey, se ha tomado la licencia de dejar levitando una continuidad, que no se corresponde con la premura, con la que Claudio Tapia salió al mercado para seducir en lo inmediato a otros técnicos con contrato, fundamentalmente, en el fútbol europeo.

Así las cosas a dos meses de la eliminación de Argentina a manos de Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo y con un aditamento, de interesante aspecto para seguir reforzando la teoría de un mandato para nada eventual de Scaloni; hace unos días, la AFA, anunció la incorporación al cuerpo técnico de Walter Samuel, quien luego de abandonar la actividad hace poco tiempo, se acoplará al trabajo que como asistente, viene realizando Pablo Aimar.

En definitiva, a boca de urna, pocos vislumbran a Scaloni dirigiendo al equipo principal, en la Copa América a disputarse en junio del próximo año en Brasil, pero, la realidad señala que todo se encamina a tomarle un severo examen a este grupo que ya forma parte de los cambios significativos, que el presente del fútbol y sus aficionados argentino, piden a gritos.



UN MODELO DE FORTALEZA FISICA

El apelativo “el Muro” describía su aspecto físico más que su personalidad; Walter Samuel (apellido que adoptara en honor a su padrastro, reemplazando el de Luján, apellido materno, después del traumático abandono de su padre biológico), desarrolló una campaña brillante en el fútbol italiano, luego de jugar en nuestro medio un centenar de partidos.

Debutó en 1996 de la mano de Mario Sanabria en Newell’s y rápidamente, fue transferido a Boca, con quien conseguiría 3 de los 21 títulos que cosechó en su carrera, incluida la Copa Libertadores de 2000.

La Roma contrató sus servicios para la temporada siguiente y si bien, arribó a la capital italiana con ese halo ganador que lo acompañaría durante su condición de jugador profesional y ganar así, un Scudetto y una Supercopa de Italia, su huella más profunda, quedó en Milán donde jugaría para el Inter a lo largo de 8 temporadas, levantando 12 trofeos y metiéndose en la historia grande con los logros, entre otros de la Champions League y el Mundial de Clubes y ostentando además, la condición de ser el argentino con más títulos locales del fútbol italiano, superando a una leyenda del Calcio como el Pupi Zanetti.

Una historia de duendes encantados no podía terminar de otra forma que no fuera a puro título; Walter Samuel finalizó su carrera en Suiza a los 38 años alcanzando el bicampeonato con el Basilea y apropiarse de estadísticas difíciles de parangonar en tanto defensor central.

Samuel, paralelamente con esa campaña notable en Italia, escribió otra no menor en presencias con las selecciones argentinas; fue campeón Sudamericano en Paraguay y el Mundial en Malasia con el seleccionado Sub 20 y defendió los colores albiceleste del equipo Mayor en 56 ocasiones, participando de los mundiales de Corea y Japón y Sudáfrica.

Este hombre blindado de títulos y experiencias de alto vuelo, se va a incorporar en estos días, al cuerpo técnico que dirige Lionel Scaloni; otra pieza de este nuevo engranaje de conducción que más allá de los anuncios y las interpretaciones, llegan para quedarse y serán parte del futuro, bueno, deberían serlo……