Ben Hur goleó a Peñarol y Ferro, que le ganó al 9, ahora es el líder

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol quedó al rojo vivo! Ayer, en el cierre de la sexta fecha, Ben Hur le quitó el invicto a Peñarol, quien llegaba como único líder, goleándolo por 3 a 0 en barrio Parque y así la “BH” quedó a sólo un punto de la cima. El que aprovechó esto fue Ferrocarril del Estado, que al ganarle 1-0 a 9 de Julio ahora se subió a lo más alto de las posiciones y todo depende de sí mismo. El próximo domingo el elenco de Beto Medrán visitarán a Peña en Villa Rosas. Tremendo.

Sportivo Norte ganó bien ante Libertad, por 3-0 y respira con los promedios. Mientras que Ramona ganó una finalísima en Humberto y así se aleja del descenso directo, lugar que sigue ocupando Argentino.



Ferrocarril del Estado 1 vs. 9 de Julio 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 4-1



Gol: PT 25m Lucas Guzmán (F). Incidencia: Expulsado PT 40m Lucas Ibañez (F).



Sportivo Norte 3 vs. Deportivo Libertad 0



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-2



Goles: PT 20m y ST 35m Oscar Maldonado (SN), ST 15m Juan Orellana (SN).



Argentino de Humberto 1 vs. Deportivo Ramona 2



Cancha: Argentino de Humberto.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-2



Goles: PT 8m de penal y ST 38m Rolando Domingorena (DR), ST 13m de penal Oscar Tarasco (AH). Incidencia: Expulsados ST 15m Lisandro Carnevalle (AH) y ST 35m Oscar Goyenechea (AH).



Florida de Clucellas 0 vs. Argentino Quilmes 0



Cancha. Florida de Clucellas.

Árbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 1-0



Goles: no hubo.



Ben Hur 3 vs. Peñarol 0



Cancha: Ben Hur.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 2-1



Goles: PT 25m Matías Ferreyra (BH), PT 42m y ST 24m Pablo Palomeque (BH).