La satisfacción de Mario Ledesma

Luego de la gran victoria frente a Sudáfrica por el Rugby Championship, Mario Ledesma explicó, desde su óptica, cómo vio a Los Pumas en Mendoza: “Los chicos y nosotros vamos día a día. Lo que queremos es que ellos y nosotros escribamos una historia nueva. Este es el análisis que forma parte de nuestra reflexión“.

Agregó que “mejoramos la obtención, la defensa y el punto de contacto. No habíamos estado finos la semana pasada y hoy, empujados por la gente y porque los chicos llegaron antes a todos lados, revertimos lo hecho en Durban”.

Mencionó también que “hoy (por el sábado) tuvimos lindas pelotas para atacar. Generamos un try de primera fase, de pelota recuperada y de un contraataque y no recuerdo ahora que nos hayan pescado pelotas en el ruck. Por supuesto, hoy hubo cosas buenas y otras que seguramente y como siempre, quedarán por mejorar. Por ejemplo, me voy conforme con el scrum del primer tiempo y no con el del segundo. De todas formas, hoy las cosas básicas se mejoraron respecto al sábado pasado y fueron fundamentales”.

Por su parte, Nico Sánchez, que combinó una tarde para el recuerdo con el full house (autor de un try, conversión, penal y drop) así vivió el triunfo y la revancha ante los sudafricanos: “Mendoza nos calza perfecto. Tuvimos un gran partido y eso fue así desde el primer tiempo. Estábamos muy enfocados".