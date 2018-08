Independiente espera para hoy el fallo de Conmebol

Independiente espera para este lunes y con optimismo el fallo que tiene que dar Conmebol por la mala inclusión de Carlos Sánchez en Santos de Brasil en el partido por la ida de los octavos de la Copa Libertadores y así conseguir una victoria por 3 a 0 que lo dejaría muy cerca de avanzar a la siguiente instancia. En medio de mucho hermetismo por parte de la entidad que conduce los destinos del fútbol sudamericano, desde la dirigencia del "Rojo" le informaron a NA que esperan para este lunes, alrededor de las 14, la resolución del Tribunal de Disciplina con la seguridad de que recibirán una respuesta favorable.

Independiente igualó 0 a 0 en el Libertadores de América frente a Santos, pero el elenco brasileño alineó al uruguayo, que arrastraba una fecha de suspensión de su paso por River. Luego del partido, Conmebol actuó de oficio, Independiente reclamó los puntos y, luego del descargo del elenco brasileño, se espera que haya una decisión para el inicio de esta semana.



ENTRENO RIVER

El plantel de River se estrenó este domingo por la mañana en el predio que el club posee en Ezeiza con vistas al partido en el cual recibirá a Racing por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los futbolistas que jugaron en la noche del sábado frente a Argentinos Juniors realizaron actividades regenerativas mientras que los restantes llevaron a cabo trabajos físico-tácticos y a partir de hoy al mediodía, todo el plantel quedará concentrado en Sofitel de Cardales y el primer entrenamiento será a las 16, a puertas cerradas. En caso de que la Conmebol no cambie su dictamen inicial de no sancionar a River, el elenco de Núñez deberá buscar una victoria frente al equipo de Avellaneda debido a que en el partido de ida igualaron 0 a 0. El entrenador Marcelo Gallardo aguardará por la evolución de Gonzalo Martínez, quien no pudo completar el encuentro ante Argentinos Juniors ya que sintió una molestia y pidió el cambio a los 10 minutos del segundo tiempo siendo reemplazado por Nicolás De La Cruz. Poco después de finalizado el encuentro, River comunicó oficialmente que el mediocampista sufrió una "sobrecarga muscular en el recto anterior derecho" y en la entidad de Núñez esperan que se recupere para llegar bien al partido del miércoles.