Lo ocurrido en el fútbol de la zona

En la tarde de ayer el torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su sexto capítulo.

En la Zona Sur, La Hidráulica le ganó a San Martín, quién llegaba como escolta y se afianza en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por el lado de la Zona Norte, el único que aprovechó que el puntero, Aldao, quedó libre fue Vila, que le ganó a Roca (escolta a tres del líder) y ahora quedó a cinco puntos.



Zona Norte



Unidad Sancristobalense 1 vs. Dep. Bella Italia 4



Cancha: Unidad Sancristobalense.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 0-0



Goles: PT 21m Vaca (BI), 36m Herlein (BI), ST 3m Izaguirre (US), 13m de penal Isaurralde (BI) y 43m Sequeira (BI).



Moreno 2 vs. Tiro Federal 2



Cancha: Moreno de Lehmann.

Árbitro: Raúl Rodríguez.

Reserva: 2-2



Goles: PT 10m Matías Acuña (TF), 41m Jonatan Leonardi (M), ST 8m Germán Acosta (TF) y 39m Juan M. Senn (M).



Sp. Roca 1 vs. Arg. Vila 3



Cancha: Sportivo Roca.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 1-1



Goles: ST 15m, 22m y 35m Dondo (V), 27m Escobar (R).



Indep. Ataliva 3 vs. Indep. San Cristóbal 3



Cancha: Independiente Ataliva.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 1-0



Goles: PT 3m Piacenza (IA), 5m Portela (IA), PT 25m y ST 35m Ezequiel Mercado (ISC), ST 8m Nahuel Ataide (ISC), ST 15m Osvaldo Peretti (IA).



Próxima fecha (7°): Vila vs Ataliva, Tiro Federal vs Roca, Bella Italia vs Moreno, Aldao vs Unidad. Libre: Ind. San Cristóbal.



Zona Sur



Dep. Josefina 0 vs. Bochófilo Bochazo 3



Cancha: Deportivo Josefina.

Árbitro: Leandro Aragno

Reserva: 1-0



Goles: PT 15m Jordan Boschetto (B), 27m Milton Acosta (B), ST 49m Eduardo Amicucci (B).



Talleres (MJ) 4 vs. Atl. Esmeralda 2



Cancha: Talleres María Juana.

Árbitro: Ángelo Trucco

Reserva: 2-1



Goles: PT 35m José Wasinger (T), 35m Ezequiel Trocca (E), 40m Lucas Flores (T), ST 18m Franco Ramírez (E), 47m Fernando Valinotti (T) y 49m Yasir Zanatta (T).



La Hidráulica 3 vs. San Martín 0



Cancha: La Hidráulica de Frontera.

Árbitro: José Domínguez

Reserva: 0-0



Goles: PT 36m Mauricio Sosa (LH), 41m Robertino Bulla (LH), ST 37m Matías Peralta (LH).



Zenón Pereyra FBC 2 vs. Sp. Santa Clara 3



Cancha: Zenón Pereyra.

Árbitro: Javier Simoncini

Reserva: 1-0



Goles: PT 32m Nicolás Genero (SC), 41m de penal Andrés Oliva (ZP), 42m Emiliano Sviezzi (ZP), ST 37m Alexis Imoberdof (SC) y 44m Octavio Cardozo (ZP).



Sp. Libertad EC 1 vs. Atl. María Juana 3



Cancha: Sportivo Libertad.

Árbitro: Claudio González

Reserva: 0-0



Goles: PT 10m Luciano Díaz (SL), PT 20m y ST 35m Mauro Lora (AMJ), ST 2m Joaquín Boretto (AMJ).

Incidencia: Expulsado ST 45m Nicolás Gallo (AMJ).



Próxima fecha (7°): Atlético (MJ) vs Josefina, Santa Clara vs Libertad, San Martín vs Zenón Pereyra, Esmeralda vs La Hidráulica, Bochazo vs Talleres (MJ).