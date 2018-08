La intensa lluvia obligó a suspender la carrera de motociclismo en Silverstone

La carrera de MotoGP, además de las de otras categorías, se ha visto cancelada debido a las adversas condiciones meteorológicas, que hicieron imposible la realización del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

Además de la intensidad de las precipitaciones, las bajas temperaturas hicieron que la Dirección de Carrera tome la decisión de posponer la prueba. Tras una reunión, en la que se estuvieron representantes de Dorna Sports, IRTA, los pilotos y los equipos, se tomó la medida entre todas las partes.

Luego de ese encuentro, los representantes de Dirección de Carrera dieron las explicaciones pertinentes. Mike Webb, en su posición de Director de Carrera, encabezó la rueda de prensa describiendo lo ocurrido a lo largo de la jornada sabatina.

"Nos hemos visto obligados a cancelar el evento por las condiciones de la pista. La primera razón es por la acumulación de agua. Este asfalto no drena y en algunos sitios no es seguro con tanta agua: hicimos todo lo posible para correr, pero la seguridad es nuestra prioridad. Hemos intentado realizar la carrera esta mañana, pero las condiciones no eran seguras", sostuvo Webb.

"Las condiciones no han mejorado. Hemos valorado hacerlo mañana -por hoy-, pero tras hablar con los organizadora, hemos visto que no era una posibilidad. Hemos tomado la decisión de retrasarlo hoy -por ayer- y ver si la situación mejoraba. Si tienes una lluvia por poco tiempo, no es lo mismo que sea continuada", agregó el Director de Carrera.

También habló Franco Uncini, oficial de seguridad de los Grandes Premios, para dar las explicaciones del asfalto. "Desde febrero, he venido aquí dos veces, una de ellas con Cal Crutchlow. Todo parecía bien, pero creo que desde mayo ha empeorado el asfalto. No lo comprobamos en mojado, es imposible. Para el año que viene tienen que renovarlo. Van a abrir una investigación de seis semanas para ver por qué ha pasado esto: esperaremos para tomar las decisiones", dijo Uncini.

Loris Capirossi, representante de Dorna en la Dirección de Carrera, también quiso aclarar algunas cuestiones: "La pista no drenaba y todos los pilotos estaban de acuerdo. Tenemos experiencia aquí en mojado durante otros años y se han podido disputar las carreras. Esta temporada, con el nuevo asfalto, había mucha agua. La gente del circuito hizo un esfuerzo enorme este fin de semana, pero no hemos podido hacer nada contra la naturaleza".