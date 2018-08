Belgrano, campeón

En la tarde de ayer el torneo Definición de la Primera C jugó su cuarta y penúltima fecha en donde hubo duelo de punteros y el que salió victorioso fue Belgrano de San Antonio, que le ganó 3-1 a Susana y se consagró campeón.

Con el título, el “Santo” clasificó a las Semifinales para pelear por el título “Absoluto” donde ya están San Isidro y Juv. Unida. El cuarto clasificado saldrá de la Sumatoria.



Próxima fecha (5): San Isidro vs Belgrano, Susana vs San José, Def. Frontera vs Aureliense.



Sp. Aureliense 0 vs. San Isidro 2



Cancha: Sportivo Aureliense.

Árbitro: Darío Suárez.

Reserva: 2-1



Goles: PT 15m Rodrigo Junco (SI) y ST 10m Germán Hang (SI). Incidencia: Expulsados: ST 45m Silvio Tosco (SA) y Yonatan Gómez (SI).



Juv. Unida 1 vs. Def. Frontera 4



Cancha: Juventud Unida.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 2-1



Goles: PT 5m, 15m Germán Trainoni (DF), 30m Iván Reissenauer (JU), ST 20m Maximiliano Miranda (DF), 45m Xavier López (DF).



Belgrano 3 vs. Dep. Susana 1



Cancha: Belgrano de San Antonio.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-2



Goles: PT 9m Elvio Gómez (S), PT 34m y ST 31m de penal Jonatan Gómez (B), ST 39m Jonatan Farías (B).