Allanamientos a Cristina: hallan una bóveda y una carpeta sobre Bonadio

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Una bóveda, una camioneta con pedido de captura, carpetas con información sobre los jueces federales Claudio Bonadio y Sandra Arroyo Salgado y una carta escrita por el general José de San Martín fueron algunos de los hallazgos que se produjeron en los allanamientos a la casa de la senadora nacional Cristina Kirchner en El Calafate, que hoy tuvo su tercera jornada.

Las tareas, a cargo de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, habían comenzado el pasado viernes en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini. El operativo en El Calafate se reanudó este domingo luego de que el sábado la inspección se suspendiera a causa de la poca luz natural.

Durante el registro ordenado por Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública se halló una suerte de bóveda: los uniformados ingresaron a ese lugar a través de una puerta de metal reforzada ubicada debajo de una escalera.

En ese habitáculo hallaron pendrives, CDs y varias carpetas con datos sobre el magistrado, así como también había papeles con información sobre Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, y de otros dirigentes políticos, como grabaciones con escuchas telefónicas realizadas al ex diputado nacional Francisco De Narváez, quien venció a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas del 2009, informó el portal OPI Santa Cruz.

Este espacio oculto tiene 2,8 metros de ancho, 1,8 metros de profundidad, y 2,20 metros de alto, según precisó el diario Clarín, y la puerta original habría sido reemplazada por la de metal que tiene actualmente.

A lo largo de la jornada también se encontró en un placard una carta original de puño y letra que San Martín le escribió al prócer chileno Bernardo O´Higgins, documento histórico que estaba resguardado por un papel conservante especial, un marco y un vidrio protector, y un documento original del ex presidente radical Hipólito Yrigoyen.

Estos hechos se suman al secuestro de una camioneta Honda CRV color champagne patente IFU 999 y que tenía un pedido de captura desde el 27 de noviembre del 2017 por ser parte de la causa dólar futuro que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, publicó el medio santacruceño.

La casa de El Calafate, en la que falleció el ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.

El pasado jueves se habían realizado operativos en los inmuebles que Cristina Kirchner tiene en el barrio porteño de Recoleta y en Río Gallegos.



"DEBERIA HABER

HABIDO VEEDORES "

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, cuestionó ayer los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio a propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner y consideró que "era conveniente" que se hubieran incluido "veedores de la Justicia" en los operativos.

"Quisiera saber lo que pasó. No estuve en el lugar, desconozco los motivos por los cuales (el abogado Carlos) Beraldi no estuvo. Debería haber sido conveniente que hubiera habido veedores de la Justicia. El fiscal (Carlos Stornelli) debería haber estado y el juez (Bonadio) también", sostuvo el rionegrino.

Consultado sobre la evolución de las causas de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno anterior, el referente peronista denunció la existencia de "una especie de justicia mediática" y un "adelantamiento de los propios pasos judiciales".