Will Power celebró un valioso triunfo en el óvalo de Gateway Deportes 27 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Will Power necesitaba un triunfo para mantener con vida sus esperanzas de luchar por el título de la IndyCar y lo consiguió el sábado por la noche en el Gateway International Raceway, el último óvalo de la temporada y sede de la decimoquinta fecha.

El australiano de Penske logró su tercer triunfo del año gracias a una estrategia agresiva en una carrera táctica que fue de menos a más, siendo el amplio dominador en la segunda mitad del recorrido.

Power lideró 93 de las 248 vueltas disputadas. Además, llegó a 35 éxitos en la categoría, superando a Al Unser Jr. e igualando a Bobby Unser en la sexta ubicación del ranking histórico de victorias.

El podio lo completaron Alexander Rossi y Scott Dixon, quien sigue al frente en el torneo, aunque ahora con una ventaja de 26 puntos sobre el estadounidense del Andretti Autosport, mientras que Power quedó a 68 unidades.

Clasificación oficial (248 vueltas): 1º Will Power (Penske Chevrolet) 248 vueltas; 2º Alexander Rossi (Andretti Honda) a 1s312; 3º Scott Dixon (Ganassi Honda) a 2s809; 4º Simon Pagenaud (Penske Chevrolet) a 3s134; 5º Zach Veach (Andretti Honda) a 7s269; 6º Spencer Pigot (Carpenter Chevrolet) a 10s600; 7º Josef Newgarden (Penske Chevrolet) a 1s0600; 8º Ed Jones (Ganassi Honda) a 22s136; 9º Takuma Sato (RLL Honda) a 1 vuelta y 10º Graham Rahal (RLL Honda) a 1 vuelta.

Penúltima fecha: se llevará a cabo el próximo domingo en el autódromo de Portland, donde no se corre desde la temporada 2007.