Exitosa actuación en Ceres Deportes 27 de agosto de 2018 Redacción Por AJEDREZ

FOTO PRENSA CECR OTRO GRAN TORNEO./ Los chicos rafaelinos que tuvieron destacada participación.

Se desarrolló la IV edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en la ciudad de Ceres. El certamen se disputó bajo sistema suizo, las rondas fueron cinco, participando más de 80 ajedrecistas.

Una nutrida delegación del CECR y Roberto Grau se hizo presente encabezada por Romina Williner. Faltaron a este torneo Gonzalo Hilgert, campeón Argentino temporada 2017, y Elías Gudiño, entre otros, por superposición de actividades.

Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes del Centro Empleados de Comercio. En la categoría Sub 10 Franco Fioramonte (CECR) se consagró campeón invicto, producto de cinco victorias consecutivas.

En la Sub 14 Gerónimo Hevia (CECR) se consagró campeón invicto, producto de cinco victorias consecutivas. En la categoría Sub 16 obtuvo el primer puesto Daniel Hernández (Grau) a través de cuatro victorias y un traspié, en tanto en la categoría Libres Lautaro Hevia se consagró campeón producto de cuatro victorias y un traspié.

Sobre seis categorías en disputa los ajedrecistas de estas instituciones rafaelinas obtuvieron cuatro.

Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes.