Ordenan cruzar llamados de Cristina De Vido, Antonini y Stiuso

Por Sergio Farella



(Especial de NA).- La Justicia ordenó cruzar los teléfonos y analizar llamadas entrantes y salientes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios, así como del venezolano Guido Antonini Wilson, que en 2008 intentó ingresar a la Argentina con 800 mil dólares en un confuso episodio.

El análisis de los llamados fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien se hizo cargo de la investigación hace poco más de un año, e involucra no sólo a la ex mandataria y muchos de sus ex funcionarios de aquella época sino también al espía Jaime Stiuso.

Los llamados comprendidos serán los que hayan sido hechos entre mayo y octubre de 2007 y el juez le pidió además a la oficina de Captación de Comunicaciones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, encargada de la tarea, que en el término de 90 días identifique además el "interlocutor frecuente y común" al evaluar las comunicaciones de un total de 374 teléfonos.

Se trata de líneas móviles y fijas de teléfonos particulares y laborales de un listado de ex funcionarios encabezado por la actual senadora nacional del Frente para la Victoria Cristina Kirchner e integrada por el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti y su entonces secretaria Victoria Bereziuk, quienes viajaron en el avión con Antonini Wilson en aquella oportunidad.

El listado incluye a De Vido y a su entonces secretario José María Olazagasti, así como a Ricardo Echegaray, que era titular de la Aduana en momento del hecho, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y el actual diputado Agustín Rossi.

También están comprendidos los teléfonos del ahora detenido Roberto Baratta, de la ex embajadora argentina en Venezuela Alicia Castro, de Antonini Wilson, de Daniel Uzcátegui Specht (hijo del ex titular de PDVESA y otro de los pasajeros del vuelo de la polémica), del ex espía Stiuso, de los entonces secretarios de Néstor Kirchner Fabián Gutiérrez y Daniel Muñoz, y del empresario Rudy Ulloa.

Asimismo, están incluidos los teléfonos de Casa Militar, Ministerio de Planificación Federal, AFIP, Presidencia de la Nación, Embajada Argentina en Caracas, y otros organismos.

El cruce de teléfonos ya se había hecho en la investigación pero, según fuentes judiciales consultadas, nunca se hizo de manera completa.

En tanto, en el Juzgado se siguen tomando varias declaraciones testimoniales, a pilotos y choferes, y se avanza con la investigación que permanece activa pese a los varios pedidos de prescripción hechos por las defensas.

Para septiembre, el juez Yadarola fijó una decena de indagatorias, como las de De Vido, Echegaray, Olazgasti, Bereziuk y el ex titular de ENARSA Exequiel Espinoza, entre otros.

Por el caso de la valija de Antonini Wilson, que se destapó el 4 de agosto de 2007, el venezolano tiene pedido de captura al igual que el ex titular de PDVSA Diego Uzcátegui Matheus y su hijo Daniel.