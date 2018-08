El promedio récord de Carlos Alberto Pairetti

(Por Víctor Hugo Fux - Redacción LA OPINION). - El pasado 25 de agosto se cumplieron exactamente 50 años de uno de los tantos hitos de las memorables "500 Millas Argentinas".

Aquel domingo de 1968, uno de los pilotos que contribuyeron a enriquecer la historia del automovilismo deportivo nacional, fue protagonista de un hecho trascendente en una de las carreras más emblemáticas de una época dorada.

Es que las legendarias "500 Millas Argentinas" organizadas por el Club Atlético de Rafaela, era considerada una de las más relevantes de aquel tiempo, solo comparable con las temporadas internacionales y los Grandes Premios.

Carlos Alberto Pairetti, el protagonista de esta historia, nacido en Clucellas, pero entonces ya radicado en Arrecifes, se subió a un Destéfano Chevrolet que le proporcionó el Automóvil Midgets Club Sunchales, con la ilusión de incorporarse, ese año, al selecto cuadro de honor.

Con un medio atendido en Sunchales, era conciente que para hacer realidad su sueño de victoria, debía ganarle el duelo al Cooper Tornado de Eduardo José Copello.

No era una tarea sencilla, aunque después de la estrecha diferencia que logró establecer el "Maestro" en la clasificación, las ilusiones empezaron a tomar fuerzas para el equipo que tenía su base operativa en Sunchales.

Pairetti, fiel a su estilo, no se guardó nada. Girando a un ritmo impresionante, empezó a inclinar la balanza, pero cuando el líder debió entrar a boxes para repostar combustible, Copello se trepó a la vanguardia.

Por algunas vueltas -entre la 87 y la 102- el sanjuanino marcaba el ritmo, pero una vez que ingresó para recargar el tanque de su Cooper, el que recuperó el lugar que le había pertenecido, fue Pairetti. Y no lo abandonó hasta que la bandera cuadriculada se agitó sobre la trompa del auto número 29.

En ese momento, se consumó la hazaña. Carlos Alberto Pairetti se transformaba en el piloto que en menos tiempo había completado los más de 804 kilómetros, estableciendo un promedio récord de 217,226 Km/h, que ningún otro ganador pudo mejorar hasta que se disputó -en 1973- la última edición de las míticas "500 Millas Argentinas".

Clasificación oficial (174 vueltas): 1º Carlos Pairetti (Chevrolet), en 3h42m15s, a un promedio de 217,226 Km/h; 2º Eduardo Copello (Tornado) a 2m04s; 3º Rubén Luis Di Palma (Tornado) a 7 vueltas; 4º Omar Cuvertino (Tornado) a 9 vueltas; 5º Rolando Sotro (Ford) a 11 vueltas; 6º Nasif Estefano (Tornado) a 13 vueltas; 7º Omar Almeida (Tornado) a 14 vueltas; 8º Héctor Sanmartino (Chevrolet) a 16 vueltas; 9º Juan Carlos Salatino (Valiant) a 24 vueltas y 10º Jorge Ternengo (Tornado) a 25 vueltas.