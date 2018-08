Libertad con fechas de la Liga Sudamericana Deportes 27 de agosto de 2018 Redacción Por BASQUETBOL

Se conocieron detalles de la participación de Libertad de Sunchales en la Liga Sudamericana de Básquetbol 2018, ya que obtuvo la plaza con su ascenso a la Liga Nacional.

Campeones en 2002 y 2007, los Tigres tendrán su debut el martes 23 de octubre, en Uruguay. El torneo se pondrá en marcha el 2 de octubre, en San Pablo.

Grupo “A” / Sede: San Pablo (2 al 4 de octubre): Franca (Bra), Instituto (Arg), Aguada (Uru) y Leones (PR).

Grupo “D” / Sede: Montevideo (23 al 25 de octubre): Goes (Uru), Welcome (Uru), Flamengo (Bra) y Libertad (Arg).

El otro equipo argentino que también participará del certamen es Quimsa (SdE).



NO PUDIERON PASAR

El seleccionado U17 masculino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol no pudo avanzar a semifinales en el Provincial que se jugó en Santa Fe. Tras la derrota inicial ante Rosario 108 a 57, este sábado venció a Reconquista por 61 a 51 y finalmente cayó en la tarde-noche ante Cañada de Gómez por 73 a 67.

Rosario fue el campeón, al derrotar en la final a Cañada de Gómez en tiempo suplementario por 78 a 69.