Boca empató y Central es único líder

Huracán y Boca empataron anoche 0 a 0, en un partido de poco vuelo y muy friccionado, disputado en Parque Patricios y correspondiente a la tercera fecha de la Superliga. El elenco de la ribera jugó con algunos futbolistas que no son habituales titulares y contó con el regreso de Fernando Gago, quien disputó todo el encuentro. El Xeneixe, que venía de perder ante Estudiantes, jugó mal, casi no generó situaciones y se fue del Ducó sin convertir y con un empate que terminó siendo justo por lo que hicieron los dos. Por el lado del Globo, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, sumó su segundo empate y sigue sin ganar en el torneo.

Por su parte, sin brillar pero sin dejar lugar a que el rival le imponga condiciones, Rosario Central venció 2 a 0 a San Martín de Tucumán en el estadio "Gigante de Arroyito" y mantuvo la punta en soledad de la Superliga. Washington Camacho, a los 31 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el elenco del Patón Bauza con un tiro desde afuera del área que Ignacio Arce no pudo controlar. A los 34 minutos del complemento, Fernando Zampedri, ex delantero de Atlético Rafaela, liquidó la historia luego de una muy buena jugada encabezada por Alfonso Parot. El "Canalla", que es líder con puntaje ideal, justificó la victoria luego del primer tanto ya que desde entonces fue superior casi siempre ante un adversario que se mostró ordenado para defenderse, pero que padeció el trámite cuando tuvo que ir en busca de la igualdad.

En tanto, Vélez y Banfield igualaron 1 a 1 en un discreto encuentro que tuvo algo de emoción con los goles en el complemento y que disputaron en una soleada mañana dominguera. El "Taladro" se puso en ventaja a los 32 minutos del segundo tiempo con un gol del delantero Darío Cvitanich, de penal, y a los 43 de la misma etapa el atacante Rodrigo Salinas marcó el empate para el equipo de Liniers.

Por último, Aldosivi de Mar del Plata logró su segundo triunfo consecutivo al imponerse ante un pobrísimo "Granate" 1 a 0 al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez". Matías Pisano, a los 14 minutos del primer tiempo, anotó el tanto que le dio la victoria final al conjunto portuario, dejando a su rival sin entrenador -ver página 12- luego de haber igualado los primeros 2 partidos del certamen.