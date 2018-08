Falso veterinario deberá pagar daños Policiales 27 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Un hombre de 39 años que se hacía pasar por veterinario deberá reparar económicamente a dos personas por haber atendido a sus mascotas sin tener el título profesional correspondiente en la ciudad de Santa Fe. Así fue resuelto en el marco de una suspensión del juicio a prueba ("probation"), por el juez Nicolás Falkenberg.

El imputado, cuyas iniciales son SC, deberá pagar –como resarcimiento del daño que produjo– 5.000 pesos a una de las personas y 3.500 a la otra. También deberá donar una silla de ruedas a la vecinal del barrio Villa del Parque. Por otra parte, se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir durante un año.

La fiscal que investigó el caso es Milagros Parodi, quien imputó a SC como autor de los delitos de usurpación de autoridad, títulos u honores, en concurso real con estafas reiteradas.

El imputado utilizaba un sello con un número de matrícula perteneciente a otra persona que ya había sido dada de baja por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe.

“Llegamos a esta probation -dijo la fiscal Parodi- porque el imputado no tiene antecedentes penales. Decía tener el título de médico veterinario, cuando en realidad no era así; y durante un año ejerció actos propios y habituales de esa profesión, y no estaba habilitado para hacerlo”, informó la fiscal en la audiencia.