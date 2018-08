Sunchalense fue agredido a piedrazos

En un domicilio sitio en la calle Tucumán, un joven de 19 años de edad resultó agredido a piedrazos por Sebastián Andrés C. (15), Roberto Gabriel C., Federico Damián C., y Elio Maximiliano M., todos de 17 años de edad.

Poco después, en la esquina de las calles Mitre y Mitri efectivos de la Comisaría local los detuvieron, y en la ocasión se llevó a cabo el secuestro de un arma blanca (cuchilla) y un trozo de ladrillo.

Cabe señalar que finalizados los requisitos legales, los menores fueron entregados a sus progenitores, en tanto el joven agredido fue atendido por personal de un servicio de emergencia médicas, al sufrir lesiones de carácter leve.