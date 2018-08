Masiva respuesta de los rafaelinos a la Feria de Artesanías en la plaza Información General 26 de agosto de 2018 Redacción Por Más de 40 artesanos mostraron ayer una amplia oferta de productos hechos en casa. Y hoy volverán a partir de las 15 hs.

FOTO M. LIOTTA SIEMPRE INTERESANTE. El paseo de los artesanos recibió ayer a cientos de visitantes.

A paso lento avanzaba la fila frente a los puestos de los artesanos, lo que exigía paciencia a los paseantes que, a decir verdad, no estaban apurados mientras los talentosos emprendedores ofrecían lo mejor de su repertorio, desde plantas con macetas atractivas, hasta indumentaria y los tradicionales cuchillos. "Estoy mirando" respondía alguno de los visitantes que aprovecharon una tarde amigable que fue un anticipo de la Primavera inminente, eso sí bajo el abrigo de los rayos del sol porque en la sombra, la historia es distinta.

"La gente pregunta, tenemos que bajar precios para poder concretar ventas. No es fácil el momento", dijo un artesano mate en mano. "Esto es un paseo muy lindo, la gente se acerca, viene a ver, pregunta precios, en algunos casos compra. Hay otras personas que recuerda otras ferias y la oferta de productos que existe y viene a buscar algo puntual para la casa o para regalar en un cumpleaños", agregó sobre lo que ve desde el otro lado del puesto durante tantas horas.

Mientras algún diseñador apuntó que sería positivo tener un servicio de posnet para cerrar más ventas, otro admitió que los costos "por el momento son elevados y no los podemos absorber". "A veces la gente nos pregunta y durante la semana va a nuestras casas a llevarse algo. Igual confiamos que durante este domingo cuando se cierren los festejos por el Día del Niño aquí en la Plaza vamos a mejorar los números".

La Feria de Artesanías, Arte y Diseño que comenzó ayer -de 15 a 19 horas- volverá a salir a escena hoy con entrada libre y gratuita. Se trata de una propuesta impulsada desde el Municipio que pretende brindar más y mejores posibilidades laborales y artísticas a los realizadores locales, fomentando el enriquecimiento de la oferta cultural y de esparcimiento para la comunidad.

Más de 40 expositores en diversos rubros se constituyeron sobre el perímetro este de la Plaza, de frente al bulevar Santa Fe, con una amplia variedad de sus producciones. "Se trata de una opción amena para este fin de semana, en la que además sirve para promover y valorar el trabajo de los artesanos de la ciudad", destacan desde el Municipio.

Hoy los rafaelinos tendrán una nueva oportunidad para encontrarse con este tradicional paseo. Si bien el Servicio Metereológico Nacional anticipa una mañana bien fría para este domingo, a la tarde se espera una temperatura de 20ºC, una jornada ideal para caminar por el centro, festejar con los niños y llevarse un producto artesanal.