Choque de argentinos en el comienzo del US Open

(Enviado especial de LA OPINION al US OPEN). Ya se palpita distinto este último Gran Slam del año. Siempre el Abierto de los Estados Unidos es diferente a los otros tres grandes. Por la ciudad, el complejo deportivo, el clima, el merchandising para todos los gustos. A todo esto hay que sumarle que en esta edición estarán los cuatros fantásticos –el año pasado no estuvieron Djokovic y Murray, ambos por lesión, que junto a Nadal y Federer completan el cuarteto que acapararon casi todos los torneos de Grand Slam que se jugaron en los últimos años.



SUPREMACIA SORPRENDENTE

Para tener idea de lo que representan estos “monstruos” del tenis, tomando 10 años para atrás (2008) hasta Wimbledon de este año (2018), entre Nadal, Federer, Djokovic y Murray ganaron 38 Grand Slam, en el medio aparecieron Marin Cilic (US OPEN 2014), Juan Martín Del Potro (US OPEN 2009) y Stanilas Wawrinka en tres ocasiones (Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US OPEN en el año 2016).

Por estos logros, no se puede dejar de lado a Stan Wawrinka (2016), Juan Martín Del Potro (2009) o el croata Marin Cilic (2014), todos ganadores en Qweens y tampoco descartar a la sangre nueva, como el alemán Alexander Zverev (4) o el ruso Karen Khachanov (27) y por supuesto a un gran sacador como John Isner (11).

Esto es un análisis previo, cualquiera puede dar el batacazo, claro que hay una cierta ventaja y paridad para los que están dentro de los veinte primeros del ranking.



PRIMERA RONDA

El sorteo determinó que se eliminen dos argentinos, Diego Schwartzman (13) y Federico Delbonis (111), por el presente de ambos es claro favorito el “Peque” pero en un partido a cinco sets, todo puede pasar, si garantiza muchos argentinos en las plateas.

El partido excluyente, sin lugar a dudas, es el que jugarán Stan Wawrinka (101)y Grigor Dimitrov (8), un choque se podría pensar para cuartos o semifinales de cualquier torneo, esto se da por el ranking actual del suizo, que viene recuperándose de una lesión.

También van a saltar a la cancha Rafael Nadal (1) defensor de título enfrentando a su compatriota, ex número 3 del mundo David Ferrer, este partido puede tener mucha de emoción, porque seguramente será el último US Open de Ferrer.

Por el lado de Roger, jugará con Yoshihito Nishioka , Juan Martín del Potro saltará a la cancha enfrentando a un clasificado, acá por supuesto que se prevé un gran aliento para Delpo, ídolo en Nueva York.

Para cerrar el círculo de los fantásticos, Andy Murray, cuyo estado es una incógnita, debuta frente a Duckworth y Djokovic, que viene de ganar Cincinnati, lo hace con Marton Fucsovics.



LAS MUJERES TAMBIEN JUEGAN

La rumana Simona Halep llega al torneo, ostentando el N° 1 y seguro con la intención de hacer valor su momento, la defensora del título es la local Sloane Stephens (3), que en la edición del año anterior le ganó a su compatriota Madison Keys (14). Por supuesto que nadie, le puede pasar por la cabeza, no tener como candidata a Serena Williams, ganadora aquí de 6 US Open, claro que la última vez fue en el 2014. Berlocq y Bagnis superaron la qualy y entraron al cuadro principal

En el último partido el veterano jugador (35) oriundo de Chascomús, le ganó al bielorruso Uladzimir Ignatik por 7-6 (3) y 6-2 y será su octava presencia en el Abierto de los Estados Unidos. Por su parte Bagnis, nacido en Armstrong (Santa Fe) superó al belga Ruben Bemelmans por 6-3, 6-7 (2) y 6-2 y estará por tercera vez en el US OPEN.