Vidal lideró un nuevo timbreo de Cambiemos

Entre la causa de los cuadernos y una economía que no da tregua al Gobierno.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - En medio de la continuidad de los allanamientos a inmuebles de la senadora nacional Cristina Kirchner y con los indicadores económicos en rojo, Cambiemos realizó ayer un nuevo timbreo, que tuvo a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como principal referente.

Ante la ausencia del presidente Mauricio Macri en la actividad, la mandataria provincial fue la encargada de encabezar el diálogo con vecinos y comerciantes que la llevó primero al partido de San Martín. Allí Vidal se mostró junto al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, y más tarde se trasladó hasta Morón junto al titular de la cartera de Gestión Cultural, Alejandro Gómez, para visitar la muestra "Un día de libros", de la que participaron escritores, músicos, chicos y adolescentes.

La actividad ya tradicional de Cambiemos se dio en medio de un clima político marcado por los allanamientos a inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos y con una situación económica con indicadores en rojo que no da respiro al Gobierno.

De la actividad se concentró principalmente en la provincia de Buenos Aires pero contó con la participaron de funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recorrió el partido de Almirante Brown junto al dirigente local del PRO Carlos Regazzoni.

"En estos momentos es cuando más cerca tenemos que estar, porque cada comentario, cada propuesta es fundamental para seguir cambiando juntos", manifestó la integrante del Gabinete nacional.



MAL MOMENTO

EN DON TORCUATO

Un grupo de dirigentes de Cambiemos que participó en la localidad bonaerense de Don Torcuato del timbreo que llevó a cabo la coalición oficialista fue recibido con chiflidos y críticas por algunos vecinos. Mientras la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezaba la actividad en el partido de San Martín, en el distrito de Tigre la concejal local Carla Kammann hizo lo propio pero no tuvo una buena recepción.

En un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales se puede ver a un grupo de vecinos que chifló y llamó "sinvergüenzas" a los dirigentes oficialistas que acompañaron a la concejal a recorrer las calles de Don Torcuato.

"¡Qué se vayan! ¡Que se vayan!", cantaba este grupo de vecinos mientras filmaban y seguían a los referentes locales del oficialismo.