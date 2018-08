Orgullosa manifestación de pelirrojos en Francia

CHÂTEAUGIRON, 26 (AFP-NA). - Rojo, naranja o rubio veneciano... Todos los matices de pelirrojos se congregaron el sábado en Châteaugiron (oeste) con motivo de la primera edición de "Red Love", festival destinado a "mostrar el orgullo" de poseer pelo de ese color. "¡Nací pelirrojo, seguiré así y soy bello como todos alrededor de ustedes!", dice Simon, de 32 años. El agricultor se desplazó a la manifestación para encontrar "gente como nosotros".

"Se burlaron de mi cuando niño: Pelo de zanahoria me llamaban", afirma. "Igual que con los gordos", dijo.

Este tipo de festivales no es inhabitual en Europa. Liam Fife y otros tres amigos se conocieron en el "Roodharigendag", la más grande manifestación mundial dedicada a los pelirrojos cada año en Holanda.

"Hasta los 15 años fue terrible", dice Liam, que luce una larga barba de ese color. "Apestas, eres feo", son expresiones que tuvo que escuchar Liam. Luego "logró más confianza" y va de festival en festival. "Cuando veo a un niño así le doy fuerza, lo animo, no quiero que viva el mismo aislamiento".

Crestas, dreadlocks, pelo corto, largo... Todas las cabelleras se pasearon en el enorme terreno cedido por el ayuntamiento de Châteaugiron. Los conciertos y espectáculos se sucedieron a lo largo del día, entre ellos un desfile de 18 pelirrojas en traje de boda. Unas 1.200 personas participaron en el evento, indicó Pascal Sacleux, uno de los organizadores.