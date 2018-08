A medida que avanza la causa, se complica la situación de Cristina Nacionales 26 de agosto de 2018 Redacción Por En el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, ya se incautaron 250 obras de arte valuadas en más de $ 40 millones. Además, se realizaron 70 allanamientos mientras que de los 26 detenidos, 11 recuperaron su libertad en tanto que hay 2 prófugos. Y 17 de los involucrados figuran como "arrepentidos".

FOTO ARCHIVO NA BONADIO. Tiene a su cargo la causa de los cuadernos de la corrupción.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio aseguró en un informe que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, así como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, eran los "beneficiarios finales" de la presunta asociación ilícita que habría cobrado coimas a empresarios para otorgarles obras públicas.

A través de un documento publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado afirmó que a lo largo de la investigación ya se secuestraron unos 250 cuadros, valuados en 41,5 millones de pesos; así como también más de 1.250.000 dólares, 235.000 euros y 6.350.000 pesos, además de otras monedas como pesos chilenos, uruguayos y reales.

Dentro de lo incautado en los distintos allanamientos, la Justicia también registró nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y una gran cantidad de autos y motos de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.

Para Bonadio, los "recaudadores" eran el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte; junto con otros funcionarios como Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas.

"(Los entonces funcionarios) efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Centeno", resaltó.

En el texto publicado, que también incluye fotos de los operativos y copias de las resoluciones, el magistrado resaltó que los presuntos "recaudadores" finalmente "derivaban" el dinero "a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".

El informe detalla que el expediente cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos y que se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.

En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, susbsistiendo 2 personas con orden de captura.

Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena.



UNA CAUSA "SHOW"

Dirigentes del Frente para la Victoria aseguraron ayer que la causa por presunto pago de coimas en la obra pública durante el Gobierno anterior es "una operación de inteligencia" que forma parte de "un show para tapar todo lo que está pasando en la economía".