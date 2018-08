Arrancó la BN Deportes 26 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Ayer se puso en marcha el torneo de la B Nacional con la disputa de cinco encuentros. Nueva Chicago le ganó 2-0 a Ferro, mientras que los otros dos locales que ganaron fueron Villa Dálmine y Agropecuario. El "Violeta" superó 3-0 a Instituto y el de Carlos Casares 2-1 a Santamarina. En el otro juego Arsenal y Gimnasia de Jujuy empataron 1 a 1.



Hoy: 15:05 (TV) Platense vs. Mitre,15:30 Olimpo vs. Sarmiento, 15:30 Guillermo Brown vs. Brown (A), 16:00 Ctral. Córdoba vs. Dep. Morón, 16:30 Gimnasia (Mdz.) vs. Temperley.



Lunes 27/08: 20:00 (TV) Atlético vs. Quilmes, 21:05 Almagro vs. Chacarita.