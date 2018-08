Los Pumas vencieron a los Springboks en Mendoza Deportes 26 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, logró esta tarde un tremendo triunfo sobre Sudáfrica al que venció por 32 a 19, por la segunda fecha del Rugby Championship, con una gran actuación que derivó en cuatro tries.

El equipo de Mario Ledesma se había ido en ventaja en el primer tiempo por 27 a 7, y con este triunfo es la tercera vez que Los Pumas superan a los Springbooks, en la historia entre ambos conjuntos.

El próximo encuentro de Los Pumas será el próximo 8 de septiembre ante Nueva Zelanda y una semana más tarde frente a Australia.

Los Pumas abrieron el marcador con un penal convertido por Nicolás Sánchez, y luego marcó tres tries, dos a través de Bautista Delguy, otro de Ramiro Moyano y el restante del mismo Sánchez, quien además convirtió un drop.

El primer tiempo fue netamente favorable para el equipo argentino, que en media hora había marcado tres tries, pero en el complemento la potencia sudafricana ejerció mucha presión sobre la última línea argentina, que supo aguantar y quedarse con la victoria.

En el otro encuentro de esta segunda fecha del Rugby Championship los All Blacks vencieron a los Wallabies por 40 a 12 y así se quedó con la Bledisloe Cup.