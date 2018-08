CRaR volvió al triunfo

El “Verde” le ganó 25-19 a Pampas de Rufino y así volvió al triunfo tras el traspié del fin de semana pasado ante Rowing, también en casa. En Rafaela sumaba cinco presentaciones sin poder ganar. Ayer, sin sobrarle nada, pero con la garra que caracteriza a CRAR, se pudo quedar con una victoria importante por la tercera fecha de la Reclasificación del TRL. Sumó el punto bonus ofensivo, al apoyar cuatro tries, lo cual lo coloca en la segunda posición de la tabla.







El conjunto dirigido por Enrique López Durando apoyó en el ingoal de Pampas por intermedio de Mariano Ferrero (2), Esteban Rebaudengo y Nicolás Gutiérrez. El Apertura, Pablo Villar sumó un penal y una conversión.

La tarde fue redonda para CRAR ya que también se impuso en los cotejos de Reserva (43-24) y Pre-Reserva (53-24).

La formación inicial tuvo a: Matías Rocchi, Martín Zegaib, Matías Zbrun; Federico Davicino, Mariano Ferrero (cap.); Gastón Epelbaum, Juan Pablo Imvinkelried y Facundo Aimo; Ricardo Brown y Pablo Villar; Nahuel Robledo; José María Williner, Julián Kalbermatten y Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 22m Bernardo Mateo Villar x Kerstens, 43m Nicolás Gutiérrez x J.P. Imvinkelried, 46m Franco Davicino x Fe. Davicino, 47m Daniel Espíndola x M. Zbrun, 48m Leonardo Sabellotti x N. Robledo, 70m Gastón Zbrun x Rocchi.



Reclasificación: CRAR 25 vs Los Pampas 19, Rowing 19 vs Provincial 8, Alma Juniors 22 vs UNI (SF) 23, Caranchos 31 vs Tilcara 5, Logaritmo 23 vs La Salle 19



Posiciones: Rowing 14, puntos; CRAR 10; La Salle 10; Logaritmo 9; UNI (SF) 9; Los Caranchos 9; Provincial 5; Tilcara 5; Los Pampas 1 y Alma Juniors 1.



Fecha 4 (01/09): Provincial vs CRAR, Los Pampas vs Logaritmo, La Salle vs Caranchos, Tilcara vs Alma Juniors, UNI (SF) vs Rowing



Campeonato: GER 70 vs UNI (R) 31, Santa Fe RC 18 vs Duendes 24, CRAI 31 vs Jockey 40, Estudiantes 10 vs Old Resian 29.



Posiciones: Duendes 14, puntos; Jockey 13; GER 10; Old Resian 10; Santa Fe RC 6; CRAI 5; Estudiantes 3; UNI (R) 1.



Fecha 4 (01/09): UNI (R) vs Estudiantes, Old Resian vs CRAI, Jockey vs Santa Fe RC, Duendes vs GER