Liga: hoy sí, se completa la sexta

Este domingo se estará completando la sexta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de los cinco encuentros que el pasado fin de semana fueron postergados por las inclemencias del tiempo. Hasta aquí se jugaron dos cotejos y en ambos hubo división de puntos. Primero, Atlético de Rafaela con Brown de San Vicente, que no se pudieron sacar ventajas y terminaron como empezaron, 0 a 0; luego, el empate entre Unión de Sunchales y el Deportivo Tacural 2 a 2.

El líder, Peñarol (11 puntos), estará visitando a Ben Hur en barrio Parque, un ‘Lobo’ que aspira a seguir prendido en la pelea y llega a tres puntos del elenco de Hugo Togni.

Uno de los escoltas de “Peña” es Ferrocarril del Estado (9), que hoy estará recibiendo a 9 de Julio; mientras que el otro que también tiene 9 unidades, Florida de Clucellas, estará recibiendo a Argentino Quilmes (7).

Los encuentros, desde las 15:30 hs: Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio (Roberto Franco), Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona (Mauro Cardozo), Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes (Enrique Calderón), Ben Hur vs. Peñarol (Rodrigo Pérez).



Posiciones: Peñarol 11, puntos; Ferro 9; Florida 9; Ben Hur 8; Atlético 8; Quilmes 7; Brown 7; Ramona 6; Unión 6; Sportivo 6; 9 de Julio 5; Libertad 4; Tacural 4; Humberto 3.



PRIMERA B

El torneo Clausura de la Primera B jugará hoy, desde las 15:30 hs, la Sexta fecha con el siguiente programa: Zona Norte: Unidad Sancristobalense vs. Dep. Bella Italia (Silvio Ruiz), Moreno vs. Tiro Federal (Raúl Rodríguez), Sp. Roca vs. Arg. Vila (Franco Ceballos), Indep. Ataliva vs. Indep. San Cristóbal (Guillermo Vacarone). Posiciones: Aldao 15, puntos; Roca 12; Vila 7; San Cristóbal 6; Bella Italia 4; Sancristobalense 4; Ataliva 3; Tiro Federal 3; Moreno 3. Zona Sur: Dep. Josefina vs. Bochófilo Bochazo (Leandro Aragno), Talleres vs. Atl. Esmeralda (Ángelo Trucco), La Hidráulica vs. San Martín (José Domínguez), Zenón Pereyra FBC vs. Sp. Santa Clara (Javier Simoncini), Sp. Libertad EC vs. Atl. María Juana (Claudio González). Posiciones: La Hidráulica 13, puntos; San Martín 11; Santa Clara 9; Atlético (MJ) 8; Libertad E.C. 7; Talleres (MJ) 5; Esmeralda 5; Zenón Pereyra 5; Josefina 2; Bochazo 1.



PRIMERA C

El torneo Definición de la Primera C jugará hoy su cuarto capítulo, desde las 16 hs Primera, con el siguiente programa de encuentros: Sp. Aureliense vs. San Isidro (Darío Suárez), Juv. Unida vs. Def. Frontera (Gonzalo Hidalgo), Belgrano vs. Dep. Susana (Sebastián Garetto).



Posiciones: Susana 7, puntos; Belgrano 7; Def. Frontera 4; Aureliense 3; San Isidro 3; Juventud Unida 1.