Calvo a favor de la educación pública

26 de agosto de 2018

El senador provincial Alcides Calvo expresó su solidaridad con la comunidad educativa de las universidades nacionales públicas, ante el reclamo que llevan adelante por la demora en la remisión de fondos del Gobierno Nacional a las casas de altos estudios, y solicitando mayor presupuesto para las universidades y aumentos paritarios para los trabajadores de la comunidad universitaria acordes a la inflación proyectada.

En ese sentido, Calvo manifestó que “la educación superior gratuita no es solo un derecho, sino una inversión estratégica para el desarrollo productivo y humano de nuestra región”. En coincidencia se expresó recientemente el senador nacional Omar Perotti, al afirmar que “el verdadero cambio se logra con mayor inversión en educación y ciencia”.

A su vez, el senador Calvo comentó su experiencia personal: “En mi caso particular, de joven debí irme de mi pueblo natal de Josefina a la ciudad de Santa Fe para formarme como contador público en la Universidad Nacional del Litoral. Si no fuese por la oportunidad que me dio la universidad pública y gratuita, hoy seguramente no estaría acá”.

“En esa misma situación están hoy cientos de jóvenes de nuestro Departamento Castellanos, quienes en la universidad pública y gratuita tienen la única oportunidad de formarse profesionalmente y transformar sus realidades, ya que no todas las familias pueden afrontar el costo de un alquiler y una cuota de universidad privada para los hijos” prosiguió.

En ese sentido, reclamó al Gobierno Nacional que adopte las medidas necesarias para dar solución al conflicto universitario, promoviendo las oportunidades de acceso, permanencia y graduación de los estudiantes en un marco de educación superior pública, gratuita y de calidad.