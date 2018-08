Los 11 de Lito para el debut

Víctor Bottaniz probó ayer por la mañana el equipo para recibir este lunes a Quilmes, a las 20, por la primera fecha del torneo de la B Nacional.

En el entrenamiento desarrollado en el predio del Polideportivo del Autódromo el DT decidió incluir a Gabriel Ramírez en lugar de Emiliano Romero, quien no puede estar en el debut ya que debe cumplir una fecha de suspensión (fue expulsado en el último partido de la pasada temporada vs Brown de Adrogué).

Lito realizó el cambio que se preveía con respecto al once titular que viene de ganarle a Lanús en Junín, por Copa Argentina.







De no mediar mayores sorpresas, para el debut ante el “Cervecero” la “Crema” irá con Ramiro Macagno en el arco; en el fondo una línea de cuatro compuesta por Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Gianfranco Ferrero; en el medio campo por las bandas estarán Enzo Copetti y Angelo Martino y el doble cinco lo conformarán Agustín Nadruz y Ramírez. Arriba: Mauro Albertengo y Matías Quiroga.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará, desde las 10, en el estadio Monumental donde Bottaniz confirmará los 18 que quedarán concentrados en la noche de hoy de cara al cotejo de este lunes.



QUILMES, EL RIVAL

Quilmes trabajó en el estadio Centenario donde llevó a cabo el entrenamiento futbolístico. La principal novedad estuvo en la presencia dentro del equipo titular de Eric Ramírez y Facundo Bruera, dos de los refuerzos que llegaron al “Cervecero”.

El DT Marcelo Fuentes dispuso de un 4-1-4-1 con los siguientes nombres: Emanuel Bilbao; Raúl Lozano, Tomás López, Nicolás Ortiz y Marcelo Cardozo; Augusto Max; Tomás Blanco, Mauro Bellone, Juan Imbert y Matías Noble; y Federico Anselmo.

Los otros que viajarán a Rafaela serán: M. Ledesma, Mieres, Larrea, Lluy, Giani, Zabala, Verón Lupi, Ramírez, S. Sosa.



SABADO PROXIMO EN JUNIN

Atlético de Rafaela jugará este lunes ante Quilmes por la primera fecha de la B Nacional y en las últimas horas desde AFA se confirmó que por la segunda fecha, cuando la “Crema” esté visitando a Sarmiento de Junín, será el próximo sábado 1 de septiembre a las 14 hs en el estadio Eva Perón. En la tercera fecha recibirá a Brown de Adrogué.