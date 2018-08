Telesco reapareció y habló de la política local Locales 26 de agosto de 2018 Redacción Por El ex concejal de la UCR analizó la política local y nacional, luego de un tiempo importante alejado de los medios:"Menossi es buen candidato a Intendente para el 2019", dijo.

LUIS TELESCO. En los estudios de Radio ADN de nuestra ciudad.

Luis Telesco es un personaje polémico de nuestra ciudad. Ex concejal, y con innumerables problemas de salud, decidió desde hace un tiempo alejarse de todo. Pero cuando le hablan de política, hay algo que se enciende dentro del referente de la UCR y sus dichos rebotan siempre por nuestra querida ciudad.

Y como era de esperar, empezó hablando del Concejo de nuestra ciudad, su habitad durante mucho tiempo, al que todavía añora. "Hoy no se sabe cómo utilizar la institución, teniendo en cuenta que la oposición es la mayoría y al tener mayor responsabilidad de sentarte a conversar y de proponer cosas que tienen que ser viables, calculadas, pero también de presionar en cosas que no se hacen", dijo en referencia al bloque del PRO.

La segunda pregunta que le hicieron en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, fue sobre las elecciones del 2019, de cara a la intendencia. Contestó "no saber" y entre risas dijo que ya no vota más en Rafaela: "voto en María Juana", expresó y siguió: "que se perfilen y que empiecen a jugar en el lugar que la sociedad los ha puesto. No podés dejar pasar el tiempo y yo les digo sinceramente, yo hoy con mayoría en el Concejo estaría loteando el Aeroclub", dijo en sentido figurado.

Al respecto deslizó que "Viotti tiene cualidades personales que capaz ni yo llego a igualarlo. Pero de ahí a lo político, de ahí a la trascendencia o de generar hechos políticos, eso es estar pensando 24 hs en político. Aparte de hacer las cosas bien, tenés que realizar proyectos y esto que te digo que es ocupar el centro del ring. Si vos hacés un pedido de informes y si el Ejecutivo te contesta cualquier cosa y vos mostrás la foto y decís que no se aplica. Hay un incumplimiento de un funcionario público y de ahí mismo te podés ir a la Justicia a decir que no cumplen con la justicia. Y punto", argumentó.

Siguiendo con este punto expresó que "no podés pasar por agua mansa, nunca una tormenta... Ahora hay que consolidar ese lugar, desde el centro del ring, para que la gente vea que se preocupan" y soltó el primer nombre para futuro intendente: "con Menossi, por ejemplo, un tipo que es la antítesis de lo que soy yo en cuestión de carácter: un tipo manso, tranquilo... y salido del Concejo, él habla de los amores y de los afectos. Que quiero decir con esto, es que no podés vivir con la pistola en la cintura para construir un puente que te va a unir. Entonces lo veo como un tipo que tiene cualidades, que yo no las tengo. Para un gobierno del 2019 vendría muy bien. Mientras que a Viotti, consejo que le he dado, fue que termine su mandato, que no se apresure, que gane experiencia, que busque reelección como concejal y si trabaja bien, lo van a elegir. Y a los dos años sí, de la mitad de su segundo mandato, sí, que se presente a intendente, porque va a poder estudiar varios presupuestos, porque ahí está el meollo de la cuestión", dijo Telesco.



El exconcejal de la Unión Cívica también se hizo un espacio para hablar de la economía nacional y dijo sobre esto que "yo hace mucho tiempo pinté un tapial que decía 'roban pero hacen'. Y yo siempre me pregunté qué posibilidades había de que hagan, pero sin robar. Y estoy hablando del año 80' a esta parte, y mirá todos los años que pasaron para que esto explote. Lo mismo que está pasando en la Nación pasaba en la provincia en el ochenta y pico, donde se carterizaba, donde se ponían de acuerdo las empresas constructoras, y tanto para el Ministro..."

En relación con el gobierno de Macri, deslizó que "visto lo que hubo y visto lo que está, la crisis económica no marca ni siquiera una orientación política. Esta crisis económica podríamos decir que es de los poderosos, de los ricos, que toman el desayuno a las 8 de la mañana y que piensan cómo engañar a la gente. Y no es así tampoco, porque lo vemos en el presupuesto. Esto hay que aguantarlo porque es un derecho adquirido, y no es malo", y continuó diciendo que "yo me acuerdo que les decía a los kirchneristas que estaba de acuerdo en un 80% con ellos. Y me miraban raro. Estaba de acuerdo con los títulos que planteaban, ahora bien, había un 20% que era el 'como', y en ese porcentaje me comen y me arruinan la sociedad, y al pueblo y a la patria. Entonces, si yo puedo lograr que ese 20% desaparezca, así sea por este tipo de gobierno, y que la forma de instrumentar política sea más transparente, más respetuosa de la ley, yo discuto el objetivo con mucha más tranquilidad", soltó en la emisora.

A modo de cierre, dijo que "puedo discutir con un comunista y seguro no nos vamos a poner de acuerdo. Pero podemos tomar un café si el tipo es honesto en su vida, coherente y si lo es intelectualmente más todavía. Pero seguro no me voy a pelear. Pero con un ladrón, con un corrupto, que te viene a vender la magia del mundo justo y libre, y la justicia social... seguro que no. La justicia social pasa por él, y no por la gente. Pero si logramos quebrar y cambiamos el método, después yo discuto objetivos, pero para que lo voy a hacer si con los operadores de la política somos todos banales, jodidos, individualistas... No se puede construir un objetivo bueno", completó.

Si es Telesco, siempre hay espacios para una "bomba". Y por eso terminó diciendo que "en nuestra ciudad pusieron jueces los poderosos, en Santa Fe pasó lo mismo. Uno vivió el grado de hipocresía y corruptela moral muy fuerte y eso a la democracia la debilita totalmente", finalizó.