Meningitis: "no se deja de vacunar, sino que se posterga"

Durante la semana se conoció la noticia que sucumbió en muchos rincones no sólo de nuestra ciudad, sino del país entero. El Ministerio de Salud de la Nación decidió el pasado jueves posponer por tiempo indeterminado una de las dosis de la vacuna contra la meningitis, debido a problemas en la provisión, luego de que la decisión llegara de tres provincias, Santa Fe, Misiones y Chaco, que por su cuenta, y con criterio de administración, tomar esta medida ante la falta de las dosis necesarias para cubrir toda la demanda. Con esto buscan dar prioridad a los grupos más vulnerables, de 3, 5 y 15 meses de vida. Y dejará sin cobertura a unos 750.000 adolescentes que debían recibir la vacuna este año.

A pesar de que decidieron postergar el refuerzo de los 11 años de la vacuna contra el meningococo (sin informar cuándo se va a volver a habilitar), el Ministerio de Salud asegura que "está garantizada la totalidad de las vacunas del Calendario Nacional", que en total son 20.

En diálogo con la referente local, Estela Bonamino, jefa de Enfermeras de todos los centros de salud de la ciudad, confirmó que "oficialmente recibimos una notificación del ministerio de Salud, ya sea desde la provincia y bajado desde Nación, donde nos informaron que no se deja de vacunar, sino que se posterga la vacunación en los niños de 11 años. En nuestra data oficial destacan que en la República Argentina no se observa un aumento de casos en la población de adolescentes, por eso la argumentación en los suministros de esta vacuna. Pero sí se continúa vacunando en el grupo etario que va desde los 3 meses hasta los 2 años", dijo al respecto.

Ante la falta de vacunas se toma la decisión de vacunar a la franja de más riesgo, que son los niños. Los menores de 2 años reciben 3 dosis: una a los 3 meses, otra a los 5 y la restante a los 15 meses. Como bien se explica, los chicos de 11 años recibirán otra vacuna, denominada HPV que es contra el virus de papiloma humano, compuesta por dos dosis, inicial y otra a los 6, mientras que también reciben una de triple bacteriana celular, que es la vacuna antitetánica, la vacuna para la tos convulsa.

Los expertos acordaron la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria, aunque admitieron no tener una fecha prevista de regularización del stock. "Esto es a causa de las dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación".



Bonamino contó durante la charla que a través de unos audios, muy bien explicados, la ministra de Salud de nuestra provincia, Andrea Uboldi, fue acercando información sobre el tema, pero no en el plano medicinal, sino en el plano social, para que esta noticia sea bien explayada a los padres. "Vamos a trabajar con la comunidad, explicando que es una decisión del Ministerio y contando lo que nos informaron. Nosotros hemos tenido una buena recepción de la gente en cuanto a implementación de la vacuna y ahora tenemos que explicar que momentáneamente está la suspensión en estos niños. Esperemos que sea bien aceptada por la gente, ya que en Rafaela tenemos 11 Centros de Salud y un Vacunatorio en el cuál vamos a tener que estar charlando con las mamás que por lo pronto en esta corte va a ser suspendido el medicamento", dijo Bonamino y sostuvo: "hoy por hoy no hay niños internados por la meningitis, y esto fue disminuyendo. No hay que olvidar que esta vacuna es tetravalente, protege para algunos estereotipos. Vale mencionar además que en el ámbito privado hay un vacunatorio que funciona en la clínica Nacer. Igualmente la vacuna Menveo se puede conseguir en las farmacias", completó.