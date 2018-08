“Durante esta gestión, se duplicó el presupuesto para las universidades” Locales 26 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CAMBIEMOS DEFENSA./ Lucas Incicco, Diputado Nacional de Cambiemos por Santa Fe

El legislador nacional, afirmó que el presupuesto universitario tuvo un aumento superior a la inflación. Además, dijo que no hay atrasos en las transferencias de gastos corrientes. “El presupuesto de 2018 es de 103 mil millones. Nunca antes se había estado tan cerca de lo solicitado por las universidades”, agregó.

El diputado nacional por Cambiemos, Lucas Incicco, destacó que este año “el presupuesto para las universidad es de 103 mil millones, el 96% de lo solicitado por los rectores. Nunca antes se había estado tan cerca de lo solicitado”.

“Este gobierno siempre va a defender la universidad laica, pública, gratuita y de calidad. Durante esta gestión, se duplicó el presupuesto para las universidades, un aumento superior a la inflación. Vale destacar que los docentes son empleados de las universidades, no del Ministerio de Educación. Por eso en este caso, es necesario distinguir que no se está hablando de un recorte del presupuesto sino de una negociación salarial”, afirmó Incicco.

“Como muestra de vocación de diálogo, ya se otorgó un 5% de aumento a los docentes universitarios y ahora también se dio un incremento de 5,8%. Este último monto llegará a los bolsillos con la liquidación de los sueldos de agosto” manifestó.

“Los períodos que abarca cada mesa de negociación salarial de docentes universitarios van de marzo a marzo. En los dos años anteriores, la actualización del salario de los docentes fue a la par de la inflación. En 2016 fue de 34% y en 2017 de 23%, más una cláusula gatillo de 2,77% en febrero de 2018”, dijo Incicco.

Para el legislador nacional, el sistema universitario argentino está en condiciones de recibir tres veces la matrícula actual sin tener que aumentar su planta docente y en caso de hacerlo, tendría en promedio aulas de 30 alumnos.

“En la Argentina hay en promedio un docente cada nueve alumnos, una cifra que debe rediscutirse. También debemos focalizarnos en esto”, agregó.

“En un contexto de crisis económica y recursos escasos, este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para acompañar a los docentes universitarios. Por eso se mantiene la mesa salarial y se seguirá negociando”, finalizó Incicco.