“Rafaela Evalúa: Innovación en los Gobiernos Abiertos” Suplemento Economía 26 de agosto de 2018 Redacción Por Implementar mecanismos para el control y la auditoría de la “cosa pública” constituye una de las demandas ciudadanas que se fortaleció en los últimos años. La experiencia del Municipio rafaelino.

FOTO MAESTRA UTN RAFAELA REFLEXION. Carolina Pizzi y Cecilia Gallardo, autoras de este análisis del programa Rafaela Evalúa implementado por el Municipio.

Por Cecilia Gallardo

y Carolina Pizzi



Desde hace tiempo, la sociedad argentina viene exigiendo transparencia por parte del Estado en sus distintos niveles de gobierno, y esa demanda viene de la mano del reclamo de una mayor participación ciudadana. Es un reclamo social que se visibiliza hace años entre las prioridades de la opinión pública, y esta realidad no le es ajena a nuestra ciudad.

Muchos hechos se han producido en Argentina y en el mundo, que han provocado un quiebre entre los representantes y los representados, por lo que se necesita reconstruir un vínculo mucho más fuerte generando la confianza necesaria y fundamental para gobernar. Estrechando los lazos y configurando al Estado como un prójimo próximo, al cual acudir, interpelar, cuestionar, demandar. Sin embargo, ese reclamo de transparencia no mira solo al pasado, sino que también proyecta su lupa sobre los hechos del presente y pretende proyectar su mirada al futuro.

En este marco, y a partir del segundo mandato del Intendente Luis Castellano, se dieron señales claras en nuestra ciudad -en lo que respecta al Poder Ejecutivo local- de buscar respuestas a esta demanda social, porque los gobiernos locales no sólo asumen las competencias que la ley establece, sino que también toman las funciones que la ciudadanía les demanda. De esta manera, se decidió implementar mecanismos para el control y la auditoría de la “cosa pública”, siendo la primera señal de esta decisión política la creación dentro de la estructura municipal de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión.

Cabe destacar que, desde el anterior mandato, funciona el portal de Gobierno Abierto, un espacio donde los ciudadanos pueden ingresar para ver las licitaciones y adjudicaciones, los sueldos del personal municipal y político, entre otra información. Esto implica un cambio de paradigma, donde los ciudadanos/as pueden conocer, participar, involucrarse y donde los gobiernos deben optar por brindar toda su información y transversalizar el nuevo paradigma o retirarse de este desafío sin exponer nada. Cada opción implica un costo social y político que se debe asumir.

Por otra parte, existe una Ordenanza de Acceso Público a la Información, que el año pasado fue modificada para aggiornarla a las nuevas exigencias y a parámetros nacionales de acceso a la información, pero parecería que ninguna de estas herramientas alcanza para estar a la altura de las exigencias que la sociedad tiene con los funcionarios públicos.

Volviendo al rol de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión, es importante destacar que su objetivo principal es garantizar los más altos estándares de transparencia, calidad y eficiencia en la gestión municipal, a través de los controles necesarios que permitan minimizar los riesgos y optimizar el uso de los recursos públicos, procurando implementar las mejoras pertinentes; significando la misma una estructura de vanguardia respecto de otros municipios de la misma categoría a nivel nacional, e incluso en Latinoamérica. Este tipo de estructuras municipales y sus líneas de trabajo posibilitan mejorar la calidad y densidad democrática, acortando la brecha entre la sociedad civil y el Estado.

En el marco de las actividades desarrolladas por la mencionada secretaría, nació el Programa Rafaela Evalúa, que tiene por objeto nutrir un debate amplio y participativo acerca de la relevancia y necesidad de contar con un organismo evaluador general de políticas públicas y transparencia en la gestión de la Municipalidad de Rafaela a través de:

1) La generación de evidencia específica sobre casos internacionales de institucionalización de la función de evaluación en el Estado para promover el debate;

2) La sensibilización y diálogo público con distintos actores sobre la relevancia y necesidad de contar con un organismo general evaluador de políticas públicas;

3) El desarrollo de capacidades de funcionarios públicos.

Dicho Programa surgió y se instrumentó a través de un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional suscripto en fecha 23 de Noviembre de 2016 entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro de Implementación de Políticas públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); ello con el interés municipal de promover nuevos mecanismos de mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión pública, afianzar la relación Estado - Sociedad civil, fortalecer la democracia y el buen gobierno en la ciudad, así como también, contribuir al desarrollo local y al mejor funcionamiento de los organismos públicos.

Por otra parte, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana respecto de este tema, e involucrar a la sociedad civil demandante de este tipo de políticas, se implementaron foros, con el objetivo de ser un espacio de diálogo público para la sensibilización y consulta sobre aspectos críticos de la evaluación de políticas públicas. Los mismos estuvieron diferenciados por sectores:

-Sector Público Municipal (del ejecutivo y del legislativo);

-Sector Privado y Productivo (empresas y sindicatos);

-Sector Académico (escuelas, institutos y universidades);

-Sector Social (organizaciones sociales y medios de comunicación).

Se consideró fundamental el aporte de las instituciones en los Foros, cuya participación se generó a través de preguntas disparadoras para poder propiciar el diálogo al interior de las organizaciones: ¿Para qué evaluar?: ¿qué implica evaluar una política pública? ¿por qué consideramos importante evaluar las políticas públicas municipales? ¿Qué evaluar?: ¿qué políticas públicas nos interesarían que se evalúen? ¿qué aspectos de las políticas públicas se pueden evaluar? ¿Quién evalúa a quién? ¿quiénes deberían realizar las evaluaciones? ¿Qué hacer con la información obtenida? ¿Qué rol pretendemos tener en un posible Organismo de Evaluación de Políticas Públicas?

A partir de los debates generados se construyeron recomendaciones para la conformación y la participación en un Organismo de Evaluación de Políticas Públicas y Transparencia en el ámbito de la ciudad de Rafaela, siendo lo más rico de los debates y de los encuentros su pluripartidismo.

Es importante tomar en cuenta que algunos integrantes del Concejo Municipal venían llevando adelante una idea de tribunal de cuentas que desde nuestra opinión consideramos obsoleta, esto se fundamenta en paradigmas internacionales que demuestran el fracaso de este tipo de organismos evaluadores a nivel internacional. Es por esto que creemos que lo que se está gestando desde el municipio es un proceso y construcción totalmente superadora, que, aunque inacabada aún, expresa proximidad, cooperación, colaboración, transparencia e innovación.

Cabe destacar que esta experiencia conjunta busca maximizar los mecanismos de evaluación y transparencia, y será la primera en nuestro país y lo novedoso es que la evaluación va a estar hecha por la sociedad civil a través de sus instituciones.

Consideramos que es algo absolutamente innovador ya que son los funcionarios quienes tienen que entrar en esta lógica de evaluación, de lo que hacen, de las políticas que ejecutan y en su caso, de la corrección de las cosas que están mal.

Con este mismo enfoque, la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión está trabajando para obtener la certificación internacional de calidad del sistema de gestión de Auditoría acorde a las normas ISO 9001.

Este desafío implica poner bajo la lupa los procedimientos de la propia Secretaría, así como el modo en que revisa y controla el trabajo de otras áreas.

Para ello se está trabajando conjuntamente con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, el único organismo autorizado en el país para emitir estos certificado, y qué analiza una serie de variables o componentes de lo que es todo el sistema, desde la planificación de todos los trabajos, el resguardo de la documentación e informes finales, la calidad de los productos que se emiten, la forma en que se estandarizan, la organización, la cantidad de recursos humanos y la estructura.

Es largo el camino que falta recorrer, pero es claro el horizonte a donde apunta el gobierno local actual. Creemos que la planificación, el monitoreo y la evaluación de resultados de todo aquello que el Estado impulse es una condición para el crecimiento y el desarrollo. Pero fundamentalmente, esto permite aproximar a los ciudadanos y ciudadanas al estado local, a las instituciones, movilizando fundamentalmente a los y las jóvenes a participar de este tipo de experiencias desde sus inicios. Estamos orgullosos de que en nuestra ciudad se haya tomado la decisión de dar un salto de calidad y cualidad institucional.

Rafaela está liderando un proceso de transparencia de políticas públicas que ojalá se replique en toda la Argentina. Otra vez Rafaela está picando en punta por y para sus ciudadanos.