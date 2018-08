Denuncian a Bonadio por abuso de autoridad Nacionales 25 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, denunció al juez federal Claudio Bonadio por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" tras afirmar que no se le permitió presenciar el allanamiento a uno de los domicilios de la senadora.

Fuentes judiciales informaron que el letrado lo denunció a raíz de los allanamientos realizados este jueves en los departamentos que la ex mandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta y la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

La denuncia recayó en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, quien interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli, este último también interviniente en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno donde la ex presidenta está imputada.

Según la denuncia, los allanamientos muestran una "extraordinaria gravedad institucional" pues violan las "garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), y constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado".

El abogado defensor de la ex presidenta ratificó en el escrito que se le impidió ingresar al operativo que tuvo lugar el último jueves durante más de 12 horas en el edificio de Recoleta.