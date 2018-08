Más apostasías para abandonar la Iglesia

BUENOS AIRES, 25 (NA).- La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que promueve las apostasías colectivas en todo el país, entregó ayer a la Conferencia Episcopal las más de tres mil solicitudes que iniciaron los argentinos en el último mes para abandonar la Iglesia Católica.

Además, la CAEL en la misma presentación realizada este viernes al mediodía, requirió al Episcopado que se unifiquen los criterios para darles curso a las solicitudes y se simplifiquen los trámites, ya que se encontraron con disparidad de criterios y predisposición en las distintas diócesis del país a la hora de entregar las planillas.

"El Estado debe ser independiente de cualquier culto religioso y no se puede tolerar que haya ciudadanos de primera porque pertenecen a una creencia determinada y otros de segunda por no tener una creencia o tener una distinta a la que se plantea como hegemónica", expresó en conferencia de prensa Fernando Lozada integrante de la CAEL, minutos antes de entregar los trámites de apostasías firmadas durante el último mes en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias.

Los representantes de la Coalición entregaron las planillas a al Secretario de Prensa de la Conferencia Episcopal, Máximo Jurcinovic, quien se comprometió a llevar adelante el trámite y notificar sobre los avances.

En tanto, otra representante de la CAEL, Analía Más, comentó: "Lo que nosotros promovemos es un Estado Laico, donde todos podamos convivir pacíficamente, más allá de las creencias de cada uno, donde las iglesias no tengan interferencia en nuestra vida cotidiana ni en nuestros derechos".

Apostatar significa desligarse institucionalmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana y, según la CAEL, si bien la Iglesia no recibe financiamiento en relación a la cantidad de personas bautizadas, sí utiliza las cifras para "hacer valer su poder de lobby".

Si bien las apostasías colectivas se realizan desde la creación de la CAEL, en el año 2009, la masividad se produjo el pasado 8 de agosto, durante la vigilia del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y hasta la fecha ya son cuatro mil los trámites iniciados, de los cuales tres mil se entregaron este viernes ante el principal organismo de Iglesia.

Este viernes, además de la presentación en el Episcopado, varias apostasías masivas se realizaban en las provincias de Tucumán, Entre Ríos y Córdoba.