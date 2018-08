¿Candidato a gobernador?

Si bien aún falta mucho para las elecciones, Corral también se refirió a una probable candidatura a gobernador. “Vamos a ver. Creo que Cambiemos tiene que presentar una propuesta de cambio para la provincia que dé respuesta a los problemas que el socialismo no resolvió. El caso concreto de la seguridad es el más claro. Rosario tiene un grave problema de inseguridad, al igual que Santa Fe y Rafaela, con situaciones de robos que no deberían ocurrir. Incluso algunos pueblos más pequeños que no tenían problemas están muy preocupados por esto. Además, hay que resolver el tema de las obras que no se hicieron respecto de lo hídrico, caminos, etc. Hay muchas cosas por hacer en la provincia. Con la candidatura veremos, aún falta un tiempo prudencial”.

Además, habló de la actual gestión de Macri y de los ciudadanos que lo votaron y que se encuentran algo desencantados con esta situación económica. “Primero que los comprendemos. Hay muchas dificultades y se está haciendo un gran esfuerzo para poder llegar a fin de mes con las tarifas y los alimentos. Y luego, que ese esfuerzo vale la pena más allá de que da mucha bronca cuando además aparecen todos estos casos de corrupción. El gobierno está haciendo lo que hay que hacer y va por el camino, y a la larga ese esfuerzo va a dar sus frutos, porque se está evitando una crisis más grave. Este esfuerzo vamos a tratar de sostenerlo en el tiempo. Con menos plata se pueden hacer más rutas, más obras. Si hacemos las cosas bien, el país va a salir adelante, y no se va hacer de un día para el otro”.