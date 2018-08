José Corral invitó a los rafaelinos

Los días 1º y 2 de septiembre, la ciudad de Santa Fe será sede de la 8ª fecha de la temporada 2018 del Campeonato Argentino y Sudamericano del Súper TC2000. En el tradicional circuito callejero sobre las avenidas Alem y 27 de Febrero, junto al puerto santafesino, miles de fanáticos tuercas vivirán un fin de semana a pleno. Por ese motivo, el intendente de Santa Fe, José Corral, visitó este viernes por la tarde la ciudad de Rafaela para promocionar el evento automovilístico del año. “Estamos invitando a los rafaelinos al Callejero de Santa Fe, esa fiesta tan especial del automovilismo que moviliza tanto a todos los santafesinos, pero en particular a Rafaela y a un sector de la provincia que es tan tuerca y que tiene tantos amantes del deporte motor. Pero también la invitación es para todos aquellos que quieran ir a la ciudad capital de provincia a realizar turismo, ya que hay buena gastronomía y diferentes alternativas como para visitar y hacer, como la pesca, la cerveza, los alfajores. El Callejero es muy especial porque es una carrera dentro de las calles que uno cruza todos los días, y además, la carrera tiene la particularidad de que es nocturna, y que hay muy pocas en el mundo. Esta es la décima edición de la carrera nocturna en Santa Fe como Callejero, y es un orgullo poder tener y brindar un espectáculo de este tipo. Además, estamos en momentos de dificultades, de problemas con la economía, por lo tanto vale doble organizar este tipo de actividades donde se genera mucho movimiento en la ciudad y la zona, ya sea hotelero, debido a que viene mucha gente de todo el país y de países limítrofes. La prensa especializada internacional está atenta también a esta carrera, porque el STC2000 es una categoría que trasciende a la Argentina, no solo por la mecánica, sino también por los pilotos”, señaló el intendente, en la actividad llevada a cabo en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Recova.

En relación a la cantidad de público que se espera en la cita automovilística, el funcionario sostuvo que ““hay varias categorías que estarán presentes además del STC2000. En relación a la cantidad de asistentes, el año pasado, contando el viernes a la noche que hay boxes abiertos, que es interesante destacarlo porque la gente que tenga la entrada puede ingresar a boxes para acercarse y ver cómo se trabaja en los distintos autos. Ese día no hay carrera, sino el sábado a la noche y el domingo al mediodía. Entre esos 3 días, estimamos una presencia de más de 120.000 personas, lo que es un número muy importante y un desafío organizativo para la ciudad. Ese fin de semana, además, vamos a tener el clásico entre Unión y Colón por la Superliga, así que vamos a tener mucha actividad en la ciudad. Igual, estamos seguros de que vamos a estar a la altura de ese desafío organizativo.

Posteriormente, se refirió a si la competencia tendrá luces o no, teniendo en cuenta la disputa que existe con la EPE. “Claro que va a ver luces. Surgieron unos trascendidos, pero un evento de estas características requiere de todas las necesidades técnicas, y lo vamos a cumplir tal como lo hicimos años anteriores. Esperamos ponernos de acuerdo también con la empresa para ver cómo pagarla. Estamos convencidos que debemos hacer un aporte para aliviar a las familias santafesinas. Los vecinos pagan un poco menos de alumbrado público pero nosotros queremos pagar lo que corresponde. La EPE nos emitió una factura que está muy por encima de lo que estimamos, así que vamos a tratar de llegar a un acuerdo justo. Por lo pronto, vamos por el buen camino”.

Y también se refirió al tema de los trapitos. “Precisamente, en estos momentos estamos trabajando con la policía provincial. El centro de Santa Fe el estacionamiento es medido, por lo tanto no está permitida esa actividad. Hay problemas de delitos y estamos seguros de que trabajando juntos vamos a obtener buenos resultados. En relación a los lavacoches y limpiavidrios, ha mermado mucho. Igual hay que seguir trabajando, porque es un tema social que nos afecta a todos y que vuelve a aparecer. Muchos de ellos se integraron a cooperativas de trabajo, y generamos, incluso, una cuenta para que los vecinos puedan aportar dinero en vez de dárselo en la calle, evitando de esta manera esa violencia con el automovilista”.