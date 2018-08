Arranca la B Nacional

Nueva Chicago recibirá hoy a Ferro en el encuentro con el cual comenzará la temporada de la Primera B Nacional, que tendrá cuatro partidos más en la jornada sabatina, cinco el domingo y dos el lunes.

El elenco de Mataderos se enfrentará al conjunto de Caballito a partir de las 13.10 con arbitraje de Bruno Bocca y televisación en directo mientras que a las 15.30 se jugarán tres duelos y en uno de ellos Arsenal se medirá en Sarandí ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Julio Barraza como juez.

También a las 15.30 Villa Dálmine será anfitrión de Instituto de Córdoba con Héctor Paletta como árbitro y a la misma hora Los Andes jugará como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza con arbitraje de Ramiro López.

En tanto, a las 16.00 Agropecuario de Carlos Casares recibirá a Ramón Santamarina de Tandil en un encuentro que será controlado por el árbitro Sebastián Mastrángelo.



Domingo 26/08: 15:05 (TV) Platense vs. Mitre,15:30 Olimpo vs. Sarmiento, 15:30 Guillermo Brown vs. Brown (A), 16:00 Ctral. Córdoba vs. Dep. Morón, 16:30 Gimnasia (Mdz.) vs. Temperley.



Lunes 27/08: 20:00 (TV) Atlético vs. Quilmes, 21:05 Almagro vs. Chacarita.